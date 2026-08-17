Ballon d'Or 2026 : face à Dembélé, Yamal et Mbappé, Kane veut y croire

Harry Kane a évoqué pour la première fois ses ambitions pour le Ballon d’Or 2026, à l’occasion de l’Allianz Team Day organisé par le Bayern Munich ce lundi 17 août. L’attaquant anglais de 33 ans, troisième de la dernière Coupe du monde avec l’Angleterre, participait ce jour-là à sa première séance d’entraînement collective depuis son retour de vacances.

Une saison jugée exceptionnelle

« Je suis extrêmement fier de ce que j’ai réalisé avec cette équipe et aussi avec l’équipe nationale », a déclaré le capitaine des Three Lions. La saison 2025-2026 restera comme la plus aboutie de sa carrière bavaroise : 61 buts et sept passes décisives toutes compétitions confondues, trois titres nationaux glanés avec le Bayern et une demi-finale de Ligue des champions. Une production qui a permis à l’attaquant anglais de devancer largement ses rivaux offensifs du championnat allemand cette saison.

Interrogé sur ses chances de décrocher le trophée, l’attaquant est resté prudent : « Bien sûr, ce serait fantastique si cela fonctionnait, mais il reste encore deux ou trois mois avant qu’une décision ne soit prise ». Il a ajouté vouloir désormais se concentrer sur la saison à venir, le Bayern affichant déjà de lourdes ambitions.

Une concurrence identifiée

La sortie de Kane intervient alors que le classement des favoris reste disputé. Ousmane Dembélé, tenant du titre, a vu sa candidature repartir grâce au nouveau sacre du Paris Saint-Germain en Ligue des champions, mais son Mondial en demi-teinte avec la France, écartée avant la finale, a freiné son élan. Lamine Yamal, lui, a remporté la Coupe du monde avec l’Espagne, sans toutefois s’imposer comme le joueur dominant du tournoi que beaucoup attendaient. Quant à Kylian Mbappé, sacré meilleur buteur du Mondial, il doit composer avec une saison en club jugée blanche du côté du Real Madrid.

Dans cette situation, plusieurs voix se sont déjà exprimées en faveur de Kane. L’ancien international anglais Chris Waddle a jugé qu’un Ballon d’Or sans lui serait « bizarre« , rappelant que le vote se fonde sur la saison individuelle d’un joueur et non sur les seuls trophées collectifs. D’autres observateurs, à l’inverse, estiment que l’absence de titre majeur en sélection ou en Ligue des champions pourrait continuer à peser contre l’attaquant munichois, comme cela avait déjà été le cas lors de ses précédentes places au classement, jamais mieux que dixième en huit nominations depuis 2017.

La suite du dossier

Le sort du Ballon d’Or 2026 ne sera scellé qu’à l’issue de la cérémonie, prévue le 26 octobre à Londres, une première hors de France pour la récompense créée en 1956. D’ici là, les prestations de chacun des quatre prétendants en club, entre Bundesliga, Liga et Ligue 1, devraient continuer de faire évoluer les pronostics.