Bénin : ce qui change avec le transfert des agents de santé aux communes

Les agents contractuels de droit public de la santé recrutés en 2025 disposent désormais d’un cadre harmonisé pour la gestion de leur carrière et de leur rémunération dans les 77 communes du Bénin. Cette évolution découle de la circulaire n°001/MBFP/DC/SGM/DGFP/DGB/DS/SA du 23 juillet 2026, signée par le ministre délégué chargé du Budget et de la Fonction publique, Rodrigue Chaou.

Adoptée environ six mois après leur recrutement, cette mesure fixe des règles communes à toutes les collectivités concernées. Elle encadre le paiement des salaires, la protection sociale ainsi que les démarches d’affiliation à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS).

Des salaires attendus avant le 20 de chaque mois

La circulaire prévoit que les rémunérations des agents devront être versées au plus tard le 20 de chaque mois. Ce calendrier est aligné sur celui des fonctionnaires de l’État afin d’assurer une plus grande régularité des paiements.

Le texte précise également qu’aucune pièce administrative non prévue par le manuel de procédure ne devra être exigée avant le versement des salaires. Cette disposition vise à uniformiser les pratiques dans les différentes communes.

Les mairies reçoivent aussi pour instruction de délivrer rapidement les documents nécessaires à la prise en charge sanitaire des agents afin de faciliter leur accès aux prestations sociales.

L’affiliation à la CNSS au centre des priorités

La circulaire confie aux secrétaires exécutifs, en collaboration avec les contrôleurs financiers et les trésoriers communaux, la mission d’achever l’affiliation de tous les agents à la CNSS.

Cette étape doit permettre aux personnels concernés de bénéficier effectivement du régime de sécurité sociale prévu par la réglementation.

Selon le document ministériel, cette réforme accompagne le transfert progressif de la gestion administrative et financière des personnels de santé vers les communes. Les collectivités locales deviennent ainsi les principaux acteurs de la gestion quotidienne de ces agents.

Une réforme qui pourrait concerner d’autres secteurs

Le gouvernement du président Romuald Wadagni présente cette réorganisation comme une nouvelle étape de la décentralisation administrative. L’objectif affiché est d’assurer une gestion plus homogène des ressources humaines au niveau local.

Les autorités indiquent également que cette démarche pourrait être étendue à d’autres secteurs de l’administration, comme l’éducation. Aucune mesure réglementaire n’a toutefois encore été prise dans ce domaine.

Le Bénin compte aujourd’hui 77 communes. Depuis les réformes de la décentralisation, celles-ci exercent des responsabilités de plus en plus importantes dans la gestion des services publics, avec l’appui des secrétaires exécutifs institués pour renforcer leur fonctionnement administratif.