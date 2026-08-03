Vodun Days au Bénin : Vers un nouveau changement du format ?

Les Vodun Days pourraient connaître une nouvelle évolution dès leur prochaine édition. À Cotonou, le président du Comité des rites Vodun, Mahougnon Kakpo, a annoncé le 30 juillet 2026 que le festival serait en cours d’extension à une semaine. À ce stade, aucune décision officielle ni aucun texte n’ont toutefois confirmé ce changement.

Cette déclaration intervient alors que la célébration des religions traditionnelles a déjà connu plusieurs réformes ces dernières années. De la fête du 10 janvier à la création des Vodun Days, le rendez-vous consacré au Vodun a été progressivement repensé par les autorités béninoises.

Une annonce qui reste à confirmer

S’exprimant lors de la deuxième édition du Forum Diaspora Connect, le professeur Mahougnon Kakpo a indiqué que les organisateurs travaillaient sur une nouvelle formule du festival. Selon lui, « la prochaine édition (…) sera sur une semaine », contre trois jours jusqu’à présent.

Aucun acte réglementaire ou décision gouvernementale n’a cependant encore officialisé cette évolution. L’annonce intervient dans le cadre d’une présentation des perspectives du festival et pourrait encore nécessiter une validation des autorités compétentes avant son application.

Pour le président du Comité des rites Vodun, l’allongement de la durée répondrait à des objectifs économiques. Il estime qu’un festival plus long permettrait de mieux rentabiliser les infrastructures mises en place et d’offrir davantage d’opportunités aux acteurs du tourisme, de l’artisanat, du transport, de l’hôtellerie et des services liés aux pratiques traditionnelles.

Du 10 janvier aux Vodun Days

Cette éventuelle réforme prolongerait une série de changements engagés autour de la fête des religions traditionnelles au Bénin. Pendant de nombreuses années, la célébration était organisée chaque 10 janvier, une date instituée sous la présidence de Nicéphore Soglo. Ce rendez-vous constituait la principale journée nationale dédiée aux cultes endogènes.

Sous le gouvernement de Patrice Talon, le Parlement a modifié ce dispositif. Une loi a remplacé la date fixe du 10 janvier par le deuxième vendredi du mois de janvier. Le jeudi qui précède est désormais déclaré chômé et payé, ouvrant une période de célébration plus longue.

Dans le même mouvement, les Vodun Days ont vu le jour avec une formule articulée autour de plusieurs journées d’activités culturelles, artistiques et spirituelles à Ouidah, avant de s’imposer comme l’un des principaux événements culturels du pays.

Une réflexion engagée depuis plusieurs années

L’idée de faire évoluer la célébration n’est pas nouvelle. Dès le lancement des premières éditions des Vodun Days, Mahougnon Kakpo avait déjà évoqué une réflexion sur un allongement de la période de repos accordée autour de cette fête.

Il expliquait alors que les autorités pourraient examiner l’opportunité d’ajouter une journée supplémentaire après la célébration, « si cela s’avérait nécessaire », en référence aux fêtes chrétiennes bénéficiant de jours fériés prolongés.

L’annonce faite fin juillet s’inscrit donc dans la continuité de cette réflexion. Si elle venait à être confirmée par une décision officielle, elle marquerait une nouvelle étape dans la transformation d’une fête nationale qui est passée, en quelques années, d’une célébration fixée au 10 janvier à un festival culturel de plusieurs jours, désormais susceptible de s’étendre sur une semaine entière.