Vodun Days au Bénin : Vers un nouveau changement du format ?

Les Vodun Days pourraient connaître une nouvelle évolution dès leur prochaine édition. À Cotonou, le président du Comité des rites Vodun, Mahougnon Kakpo, a annoncé le 30 juillet 2026 que le festival serait en cours d’extension à une semaine. À ce stade, aucune décision officielle ni aucun texte n’ont toutefois confirmé ce changement.
Cette déclaration intervient alors que la célébration des religions traditionnelles a déjà connu plusieurs réformes ces dernières années. De la fête du 10 janvier à la création des Vodun Days, le rendez-vous consacré au Vodun a été progressivement repensé par les autorités béninoises.
Une annonce qui reste à confirmer
S’exprimant lors de la deuxième édition du Forum Diaspora Connect, le professeur Mahougnon Kakpo a indiqué que les organisateurs travaillaient sur une nouvelle formule du festival. Selon lui, « la prochaine édition (…) sera sur une semaine », contre trois jours jusqu’à présent.
Aucun acte réglementaire ou décision gouvernementale n’a cependant encore officialisé cette évolution. L’annonce intervient dans le cadre d’une présentation des perspectives du festival et pourrait encore nécessiter une validation des autorités compétentes avant son application.
Pour le président du Comité des rites Vodun, l’allongement de la durée répondrait à des objectifs économiques. Il estime qu’un festival plus long permettrait de mieux rentabiliser les infrastructures mises en place et d’offrir davantage d’opportunités aux acteurs du tourisme, de l’artisanat, du transport, de l’hôtellerie et des services liés aux pratiques traditionnelles.
Du 10 janvier aux Vodun Days
Cette éventuelle réforme prolongerait une série de changements engagés autour de la fête des religions traditionnelles au Bénin. Pendant de nombreuses années, la célébration était organisée chaque 10 janvier, une date instituée sous la présidence de Nicéphore Soglo. Ce rendez-vous constituait la principale journée nationale dédiée aux cultes endogènes.
Sous le gouvernement de Patrice Talon, le Parlement a modifié ce dispositif. Une loi a remplacé la date fixe du 10 janvier par le deuxième vendredi du mois de janvier. Le jeudi qui précède est désormais déclaré chômé et payé, ouvrant une période de célébration plus longue.
Dans le même mouvement, les Vodun Days ont vu le jour avec une formule articulée autour de plusieurs journées d’activités culturelles, artistiques et spirituelles à Ouidah, avant de s’imposer comme l’un des principaux événements culturels du pays.
Une réflexion engagée depuis plusieurs années
L’idée de faire évoluer la célébration n’est pas nouvelle. Dès le lancement des premières éditions des Vodun Days, Mahougnon Kakpo avait déjà évoqué une réflexion sur un allongement de la période de repos accordée autour de cette fête.
Il expliquait alors que les autorités pourraient examiner l’opportunité d’ajouter une journée supplémentaire après la célébration, « si cela s’avérait nécessaire », en référence aux fêtes chrétiennes bénéficiant de jours fériés prolongés.
L’annonce faite fin juillet s’inscrit donc dans la continuité de cette réflexion. Si elle venait à être confirmée par une décision officielle, elle marquerait une nouvelle étape dans la transformation d’une fête nationale qui est passée, en quelques années, d’une célébration fixée au 10 janvier à un festival culturel de plusieurs jours, désormais susceptible de s’étendre sur une semaine entière.
38 réflexions au sujet de “Vodun Days au Bénin : Vers un nouveau changement du format ?”
Je crois que notre locataire du centre de rétention administrative..notre super mytho national..qui n a jamais connu la frontière de la suisse..va bientôt ériger..un tolegba..un fétiche..un vodoun..là où il est détenu
Ne contredis jamais un con.
Si tu attends un peu, il le fera de lui-même .
Cherchez l’erreur
Point final !!!!
Aziz
T’as pas encore compris que le Voudoun Days est une activité commerciale dont les lourdes taxes sur les chiffres d’affaire rentrent directement dans les caisses de l’état béninois.
Arrête de te faire du mal, le Vodoun Days c’est du marketing, c’est du folklore, pour attirer des visiteurs au Bénin, venant du monde entier.
Ce n’est pas parce que tu es malheureux et coincé dans ton coin, que tous les béninois sont malheureux.
« T’as pas encore compris que le Voudoun Days est une activité commerciale »
toutes les religions/sectes sont à but commercial. merci pour l’info
»toutes les religions/sectes sont à but commercial. … »’
Sérieux ?
ça veut dire quoi ?
On n’est pas dans les généralités ici. On parle de ce que l’on sais. De plus je réponds à @Aziz
Il y a 20 ans ou plus, on en parlait très peu. Et d’autre part le Voudoun n’est pas la seule religion du Bénin.
Pour apporter la contradiction il faut avoir des billes.
l’on sait
Pour apporter la contradiction il faut avoir des billes.
Je maintiens : « toutes les religions/sectes sont à but commercial. … »
NE PAS PERDRE SON TEMPS A PARLER à un papy pedo, phile tel est mon projettttttttttttttttttttt
toutes les religions/sectes sont à but commercial.
——
papy pédo n’a pas les moyens de faire un tour en Afrique.
Et pourtant il dit aimer l’Afrique.
En fait non : je déteste les K.0.N.S dans ton genre et je ne supporte pas la chaleur !
Deux bonnes raison d’aller skier à Zermatt ! Mais t’as jamais skié à Zermatt, hein, le petit travelo ?
Mais oui, TEST-i-c_ules rabougries, tu pourras crever en silence, on s’en foutra.
ça doit d’être dur la vie d(un petit retraité sans le sou.
Crois-moi petit béninois sans le sous et sans cervelle, skier à Zermmat, c’est un petit budget. Dans la monnaie de singe CFA, c’est plein de zéros avant la virgule.
Bon d’accord j’ai compris.
Take care!
@SIDi Mohammed
Qu’est ce que tu as compris ?
On veut développer notre pays..et pendant ce temps..on va donner une semaine..à des plou cs..des atta rdés..des dro gués..des prim itifs attachés à des prati ques qui n ont rien prouvé de concret
Donner une semaine à Sa tan et ses ade ptes..venir sou iller..le pays
Après on se plaint qu il y a beaucoup d acci dents..de sui cides..
Au fait..j ai jamais vu..un fétic heur heureux ..dans ce pays
Il suffit de voir le urs visa ge ..ils ont les gueules de buv eurs de sodabi..ils pu ent..tous..à 10m..
C c’est vraiment triste qu en 2026..on donne d importance à des pans entiers..de sau vages.. adeptes du satani sme..de l obscura ntisme.
Les autres avancent..grâce à la science..à la recherche scientifique..et nous reculons..avec des pratiques..qui n ont jamais.
fabriquer ne serait ce qu un clou
Monsieur, ne blasphèmez pas! c’est un sacrilège ce vous dites. ça contient des satires autour de la religion. le « vodun » n’est pas satan. le satan, c’est la bouche qui a déblatéré des mauvais propos à l’encontre de tradition. vous donnez autre image à notre tradition
Je suis très réservé sur la dimension que prend la célébration de la fête Vodun.
Très au fait de la culture Vodun parce produit de cette culture; toutefois la dimension spirituelle reste un débat à clarifier.
Je n’ai rien contre un tourisme culturel, si le but visé est celà.
Seulement, consacrer plusieurs jours fériés me paraît une exagération.
Nous devons refuser qu’un courant religieux, quoi que autochtone influence notre société. Le Bénin est un pays laïc, il faut absolument éviter que l’État soit trop impliqué dans les activités religieuses.
Il y a des badauds qui envahissent cet espace .
Je tiens à préciser formellement ici que je suis citoyen Franco-Suisse et que ma résidence habituelle est Genève.
Les anciens du forum le savent.
Que ceux-là qui n’ont jamais pris l’Avion se taisent .Les microbes.
Pour rappel , @Me Jacques Vergès ex @Joeleplombier est un créateur de richesses .
Dont acte .
»Les anciens du forum le savent. »
les anciens dy forum savent que tu es grand mytho franco bénino suisso américano….
Joe le MYTHO
Si Héviosso pouvait faire quelque chose pour soulager ta ch*i*e*n*n*e de vie ra*tée, il l’aurait fait sans problème. Mais Il a vu que c’est déjà trop tard pour te sauver. Il a vu que tu es condamné à végéter. à sombrer dans la myth**omanie🤣😂🤣
Il aurait pu faire quelque chose pour toi aussi
Et toi c’est toi c’est du béton que tu as dans le c u l ?
vIEUX p é d o p h i le.
🤣😂🤣
👏👏👏
Si Héviosso pouvait faire quelque chose pour soulager ta chienne de vie ratée, il l’aurait fait sans problème. Mais Il a vu que c’est déjà trop tard pour te sauver. Il a vu que tu es condamné à végéter. à sombrer dans la mythomanie🤣😂🤣
Nous sommes les gardiens du Temple Vodoun .
Aisément ; nous le revendiquons. Encore que nous sommes des sachants issus des grandes universités occidentales qui ne renions pas nos traditions endogènes et notre Culture.
Voyez-vous ???
Cherchez l’erreur
« honorer le Vodoun…nos ancêtres…Vous allez en souffrir… »
C’est ça l’objectif à retenir selon toi ?
\\\\.///
(@_@)
Quel con cet autiste .
Cherchez l’erreur
C’est le frère de Atlantean, sauf que lui sait écrire son nom
Extension à une semaine ??? Une petite avancée .
Pour ma part on devrait consacrer tout le mois de Janvier de chaque année pour cette belle fête qui rentre dans le cadre de nos traditions et de notre culture . Pour honorer le Vodoun , les vodounsis et les mânes de nos ancêtres .
Vous allez en souffrir mais vous ne pouvez rien faire.
J’avoue
même un an..de vodoun dans.. ne changera par votre nature d indig ents men taux..
Peuple mau dits..jusqu’à la fin des temps
Quittes ici..!!!
T’inquiète ; je te livrerai à MMA Heviosso .
Dans peu de temps .
Il va falloir que tu sois sur tes gardes.
J’avoue
Suis à Bâle ( Suisse) actuellement. A cheval entre Mulhouse, Colmar et Strasbourg en France .
Contact est pris avec la préfecture d’Alsace pour répertorier tous les noms des Beninois qui résident dans la région.
On te piste .
Pour bientôt.
J’avoue
»Suis à Bâle ( Suisse) actuellement. A cheval entre Mulhouse, Colmar et Strasbourg en France . »
Tu t’es servi de quel Dico ?
Trop de précisons montrent que tu mens.
Tu es un grand Mytho quoi
La ville de Bâle est la troisième ville la plus peuplée de Suisse. Elle offre la particularité de jouxter à la fois la frontière allemande et la frontière française. De ce fait, c’est une ville très cosmopolite.