Bénin : Claudy Siar révèle que de grandes institutions vont s'installer dans le cadre de sa mission

De grandes institutions internationales vont s’implanter au Bénin, dans le cadre de la mission culturelle confiée à Claudy Siar par le président Romuald Wadagni. L’annonce a été faite le 16 août par l’animateur lui-même, invité du podcast PodLab.

Une révélation faite en direct

Interrogé sur l’avancement de son travail, Claudy Siar Codjovi a laissé entendre que des discussions étaient déjà engagées avec plusieurs personnalités de rang international. Sans dévoiler de noms, il a déclaré : « De grandes choses vont se faire, de grandes institutions vont s’installer ici. On est dans de grandes discussions avec beaucoup de grandes personnalités internationales qui vont faire des choses ici au Bénin. » Il a précisé que ce travail se déroulait déjà en coulisses, avant même toute officialisation : « Nous sommes déjà au travail, même si officiellement ça ne l’était pas. »

L’animateur a présenté sa démarche autour de trois verbes qu’il juge structurants pour son action : agir, dire et bâtir. Selon lui, ce triptyque doit permettre au dispositif baptisé « Bénin Influence » de fédérer des professionnels ayant déjà une expérience internationale, tout en restant ancrés dans le pays.

Une mission confiée en juin

Claudy Siar avait été nommé chargé de mission à la culture, aux médias et à la visibilité du Bénin le 3 juin 2026, lors d’un Conseil des ministres présidé par Romuald Wadagni. Cette nomination confiait à l’ancien animateur de Couleurs Tropicales sur RFI un rôle centré sur la promotion des arts et traditions béninoises, le renforcement de la présence médiatique internationale du pays et la consolidation des liens avec les communautés afrodescendantes. Elle intervenait quelques semaines après l’obtention par Claudy Siar de la nationalité béninoise, à la suite d’une cérémonie traditionnelle organisée à Ouidah. Ses propos tenus sur PodLab détaillent une orientation concrète de cette mission, deux mois et demi après sa nomination officielle.

Un cadre de diplomatie culturelle déjà engagé

Le pays avait initié dès 2016, sous la présidence de Patrice Talon, le programme « Bénin Révélé », doté d’investissements dépassant les 100 milliards de francs CFA consacrés aux infrastructures culturelles et touristiques, dont le Musée international de la mémoire et de l’esclavage à Ouidah. La démarche portée par Claudy Siar s’ajouterait à cette dynamique engagée depuis près d’une décennie, en misant cette fois sur un relais médiatique et diplomatique porté par une personnalité reconnue à l’international.

Aucune liste officielle des institutions évoquées par Claudy Siar n’a pour l’instant été communiquée. Les précisions concernant les personnalités et structures concernées, restent attendues dans les prochaines semaines.