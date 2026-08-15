Bénin : la mairie de Parakou prévoit 26 millions pour reconstruire la statue de Hubert Maga

Une enveloppe de 26 millions de francs CFA sera consacrée à la réfection de la statue de l’ancien président Hubert Koutoukou Maga, érigée sur une place publique de Parakou. La décision a été présentée aux conseillers communaux lors d’une session tenue vendredi 14 août 2026.

Un budget détaillé par le secrétaire exécutif

C’est le secrétaire exécutif de la mairie, Hyacinthe Elégbédé, qui a exposé le montant pour ce chantier devant les élus. Le monument doit retrouver son aspect d’origine dans le cadre d’un réaménagement de l’esplanade qui porte le nom de l’ancien chef de l’État. Les responsables municipaux ont précisé que la place ferait l’objet de travaux d’embellissement, sans donner à ce stade de calendrier précis pour le lancement des opérations.

Premier président de la République du Dahomey, ancien nom du Bénin, à partir de 1960, Hubert Koutoukou Maga est originaire du Nord du pays et reste une figure historique fortement associée à la ville de Parakou, dont il a été l’un des notables les plus influents avant l’indépendance.

D’autres chantiers urbains à l’ordre du jour

Au-delà de la statue, les échanges entre élus et responsables municipaux ont porté sur plusieurs autres dossiers touchant au cadre de vie des habitants. Le reprofilage de certaines voies de circulation, la construction de caniveaux et l’édification d’un nouvel hôtel de ville figurent parmi les projets évoqués. L’état du réseau d’assainissement de la ville a également été discuté, tout comme les perspectives d’amélioration de plusieurs axes routiers jugés prioritaires par le conseil communal. Ces différents projets seraient financés grâce au Fonds d’Appui au Développement des Communes (FADEC), un mécanisme national destiné à soutenir les collectivités locales dans la réalisation de leurs infrastructures.

Une place chargée de mémoire pour les habitants

La place Hubert Koutoukou Maga occupe une position symbolique dans le paysage urbain de Parakou. Sa réhabilitation, associée à la restauration de la statue, s’ajoute aux efforts engagés par la municipalité pour redonner un visage plus soigné à certains espaces publics de la cité. Les conseillers ont indiqué que les « aménagements prévus concerneront l’ensemble de l’esplanade », sans fournir davantage de précisions sur la nature exacte des travaux.

Aucune date de démarrage n’a pour l’instant été communiquée officiellement pour le début des rénovations, qu’il s’agisse de la statue, de la place ou des autres chantiers annoncés. Les autorités municipales devraient apporter des précisions supplémentaires lors des prochaines sessions du conseil communal, notamment sur le phasage des travaux et les entreprises chargées de leur exécution.