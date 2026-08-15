Nigeria : Davido accuse Tinubu de « tuer la démocratie » pendant l'élection d'Osun

« Vous tuez la démocratie » : c’est l’accusation lancée samedi 15 août par le chanteur Davido au président nigérian Bola Tinubu, en pleine élection au poste de gouverneur de l’État d’Osun. Le message, publié sur X, vise un projet prêté au gouvernement fédéral : retirer policiers et militaires déployés pour le scrutin au moment même où le parti Accord serait en position favorable dans le dépouillement.

Neveu du gouverneur sortant Ademola Adeleke, Davido a exhorté les représentants du parti et les électeurs à veiller à ce que les résultats soient consignés sur le formulaire EC8A, signés puis téléchargés sur la plateforme iREV de la Commission électorale nationale indépendante (INEC), afin de sécuriser les votes avant toute contestation.

Une arrestation qui alimente l’accusation

L’attaque contre Tinubu intervient quelques heures après une autre annonce du chanteur : l’interpellation par la police du président départemental du PDP à Ilesa, Sunday Bisi, à son domicile vers 14h. Selon Davido, des agents auraient fait irruption chez lui, l’accusant de « s’être déplacé le jour du scrutin », avant de le conduire vers un lieu tenu secret.

Le gouverneur Adeleke a lui-même condamné cette arrestation par la voix de son porte-parole, Olawale Rasheed, dénonçant un « abus des forces de l’ordre » destiné à empêcher les militants du PDP de surveiller les centres de collecte des résultats. Pour l’entourage du gouverneur, cet épisode confirmerait une stratégie de l’APC visant à écarter les témoins de l’opposition des lieux de compilation des votes. Jusqu’à la publication de cet article, la police d’Osun n’avait apporté aucune confirmation ni explication officielle concernant cette arrestation.

Un appel à Trump resté sans suite officielle

L’accusation portée contre Tinubu traduit la continuité d’une démarche entamée par Davido quelques jours plus tôt. Le 11 août, l’artiste avait interpellé directement le président américain Donald Trump dans un message intitulé « A Call for Attention to President Donald Trump », lui demandant, ainsi qu’à la communauté internationale, de surveiller de près le processus électoral face aux risques de violences et d’intimidations.

À la mi-journée de samedi, la Commission électorale nationale indépendante (INEC) avait déjà téléchargé plus de 87 % des résultats attendus sur son portail IReV, dans le cadre d’un dépouillement décrit comme un duel serré entre le gouverneur sortant Ademola Adeleke et le candidat de l’APC, Bola Oyebamiji. La proclamation officielle du vainqueur reste suspendue à l’achèvement de la collation aux niveaux des quartiers, puis des circonscriptions.