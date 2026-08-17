Bénin : le CES convoque une session extraordinaire du 18 au 20 août 2026

Trois jours de travaux attendent les conseillers du Conseil économique et social (CES) à partir du mardi 18 août 2026. Une session extraordinaire se tiendra jusqu’au jeudi 20 août au siège de l’institution, sans que l’ordre du jour n’ait été rendu public à ce stade.

Un ordre du jour non dévoilé

Les points qui seront examinés durant ces trois jours de réunion restent, pour l’heure, inconnus. Aucune communication officielle du CES n’a précisé les dossiers qui seront soumis à l’appréciation des conseillers. Cette session intervient dans le cadre des activités de la 8ᵉ mandature de l’institution, présidée par Abdoulaye Bio Tchané.

Un bureau tout juste installé

Cette convocation intervient à peine un mois après la mise en place officielle du nouveau bureau du CES. Le 22 juillet 2026, le chef de l’État avait investi la nouvelle mandature de l’institution lors d’une cérémonie au Palais de la Marina. Bio Tchané, ancien ministre d’État qui avait renoncé à son portefeuille gouvernemental et à son siège de député pour briguer la présidence, avait alors pris ses fonctions aux côtés de Conrad Gbaguidi, premier vice-président, et de Pascal Essou, deuxième vice-président.

Le nouveau président avait présenté quatre priorités censées orienter l’action du Conseil jusqu’en 2031. La session extraordinaire annoncée pour la mi-août constitue ainsi l’un des premiers rendez-vous de travail concrets de cette équipe fraîchement en poste. Selon l’annonce de l’institution, les travaux se dérouleront au siège du Conseil, à Cotonou sans que la nature de ces derniers n’ait filtré pour l’instant.