Bénin : plus de 85 000 déplacés et réfugiés recensés au nord fin juin 2026 (HCR)

Plus de 85 000 personnes déplacées de force vivent dans le nord du Bénin à la fin du mois de juin 2026. Selon les chiffres publiés le 6 août par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), ce total de 85 249 personnes se répartit entre 42 840 réfugiés et demandeurs d’asile et 42 409 déplacés internes.

Une majorité de réfugiés burkinabè

Les départements de l’Alibori et de l’Atacora rassemblent l’essentiel des demandeurs d’asile et réfugiés présents sur le territoire béninois, avec plus de neuf cas sur dix. L’Alibori en accueille 20 930 et l’Atacora 18 635. Ces populations viennent en premier lieu du Burkina Faso, avec 27 397 ressortissants enregistrés, devant le Niger et le Togo. Le HCR précise que 8 400 nouveaux réfugiés ont rejoint le pays durant le premier semestre 2026, une hausse liée à ma situation au Sahel et dans le nord du Nigeria, qui accroît la pression sur les zones frontalières.

Des évacuations à Matéri

Le rapport du HCR fait aussi état de mouvements de population liés directement à la situation sécuritaire. La commune de Matéri, dans l’Atacora, a connu l’évacuation de 2 841 habitants en juin 2026. L’agence onusienne signale par ailleurs des difficultés d’accès à la documentation d’état civil et des risques de protection accrus pour les enfants déplacés, sans détailler la nature exacte de ces risques.

Un financement humanitaire insuffisant

La réponse aux besoins des populations déplacées reste sous-financée. Sur les 44,2 millions de dollars jugés nécessaires en 2026 pour les interventions du HCR dans les pays côtiers du golfe de Guinée, seuls 7,3 millions de dollars avaient été mobilisés au 30 juin, soit un déficit de 83 %. « Ce manque de ressources limite directement la capacité à répondre aux besoins urgents des populations déplacées », indique le HCR dans sa fiche d’information semestrielle.

Le HCR indique poursuivre son suivi de la situation dans les prochains mois, alors que les besoins de protection et d’assistance devraient continuer à croître si la pression aux frontières se maintient.