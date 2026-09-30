Mbappé ou Yamal : les arguments des deux joueurs avant l'annonce du Ballon d'Or le 26 octobre

Le Ballon d’Or 2026 sera annoncé le 26 octobre, avec Kylian Mbappé et Lamine Yamal parmi les grands favoris. Les votes sont clos depuis le 28 septembre : il ne reste plus qu’à attendre le verdict. Les deux attaquants arrivent avec des dossiers très différents. Le classement de Goal.com les place tous les deux dans le groupe des prétendants. Selon le même média, Yamal pourrait devenir le premier joueur de moins de 21 ans à remporter le trophée.

Mbappé, attaquant du Real Madrid, a brillé au Mondial 2026 avec la France. Il a terminé meilleur buteur de la compétition avec 10 buts et a décroché un deuxième Soulier d’or. Avec son club, la saison s’est en revanche terminée sans trophée majeur.

Yamal a soulevé la Coupe du monde avec l’Espagne. Le joueur du FC Barcelone a aussi remporté la Liga et a été élu meilleur joueur du championnat. Il n’a marqué qu’un seul but pendant le Mondial, et une blessure aux ischio-jambiers l’avait éloigné des terrains en avril.

Chacun peut donc défendre son bilan : Mbappé avec ses buts et ses records, Yamal avec ses titres et son influence dans le jeu de son équipe.

La trêve internationale de septembre a ajouté deux images contraires. Mbappé s’est blessé au genou le 25 septembre, en Turquie, juste après avoir marqué l’unique but de la victoire française (1-0). Le Real Madrid a annoncé une hyperextension de la capsule postérieure du genou gauche, avec une absence estimée à environ deux semaines. Si sa récupération se passe comme prévu, il devrait être disponible pour le Clasico du 25 octobre au Camp Nou, la veille de l’annonce du Ballon d’Or.

Yamal, lui, a marqué deux fois mardi contre la Croatie (4-1), en Ligue des nations. Ces performances n’auront aucun effet sur le vote, déjà clos, mais elles montrent l’état de forme des deux joueurs à quelques semaines de la cérémonie.

Le Clasico pourrait donc réunir les deux candidats le soir même du 25 octobre, quelques heures avant que le nom du vainqueur ne soit révélé.