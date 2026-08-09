Bénin : un homme retrouvé décapité à Dèkoungbé, son fils interpellé

Le corps décapité de T. C. a été retrouvé vendredi 7 août 2026 dans un bas-fond derrière son domicile à Dèkoungbé, dans l’arrondissement de Godomey. Son fils, interpellé quelques heures plus tôt à Agla Akansôdji, est soupçonné d’être impliqué dans sa mort.

La découverte est intervenue après une première intervention policière dans la nuit du jeudi 6 août, vers 4 heures. Le commissariat du 13ᵉ arrondissement de Cotonou avait alors interpellé le jeune homme, qui aurait cherché à trouver un acheteur pour la tête de son père, selon les premiers éléments communiqués par la police.

Le corps découvert derrière la maison familiale

Après son arrestation, le suspect a été conduit à son domicile, situé à proximité de l’école primaire de Dèkoungbé. Il aurait d’abord indiqué aux policiers l’endroit où le corps avait été dissimulé, avant de revenir sur ses déclarations une fois dans la rue, selon la police.

Sur place, la mère du suspect a déclaré que son époux se trouvait au village pour une cérémonie. Elle a également montré aux enquêteurs la chambre du couple, dont l’accès était fermé par un cadenas. Les tentatives pour joindre l’homme sont toutefois restées sans réponse.

Le lendemain, les policiers sont revenus effectuer des vérifications judiciaires. Une fouille des abords de la maison a alors permis d’apercevoir ce qui semblait être un pied humain flottant dans le bas-fond situé derrière la chambre.

Les recherches ont ensuite conduit à la découverte de la tête de la victime. Celle-ci avait été placée dans un sac de courses, après avoir été enveloppée dans un survêtement noir, puis dissimulée sous une table dans la cour familiale. L’identification effectuée par les enquêteurs a établi qu’il s’agissait du père du principal suspect.

Des traces de coups de machette relevées

Selon les constatations communiquées par la police, plusieurs blessures attribuées à des coups de machette ont été relevées sur le corps ainsi que sur la tête de la victime.

Le mobile du meurtre et le rôle exact du jeune homme restent à établir. Ses déclarations contradictoires font partie des éléments examinés par les enquêteurs. Le suspect bénéficie à ce stade de la présomption d’innocence. Le procureur de la République a confié une enquête en flagrance au commissariat de l’arrondissement de Godomey pour des faits qualifiés de meurtre sur ascendant légitime.