Bénin : un suspect arrêté après le vol d'une moto à Houègbo

Une moto volée a été retrouvée et un suspect interpellé samedi 1er août 2026 à Houègbo, dans la commune de Toffo. L’arrestation est intervenue quelques heures après le signalement du vol, selon les informations communiquées par la Police républicaine.

Le mis en cause, présenté comme un habitant de Sékou, aurait reconnu son implication au cours de son audition. Il aurait également livré l’identité d’un présumé complice, recherché par les forces de l’ordre.

Une intervention déclenchée dès le signalement

Les faits se sont produits aux environs de 5 heures du matin. Un pâtissier résidant à Houègbo s’est rendu au commissariat de l’arrondissement pour signaler la disparition de sa motocyclette de marque Haojue 115.

À la réception de cette plainte, les policiers ont déployé un dispositif de recherche dans plusieurs secteurs de la localité. Les investigations se sont concentrées sur le quartier Koudjinako, situé dans l’arrondissement de Colli, où des équipes ont procédé à des contrôles et à une battue. Selon la Police républicaine, ces opérations ont permis d’interpeller un homme dans une zone proche du lieu où le vol aurait été commis.

Un complice présumé recherché

Conduit dans les locaux du commissariat, le suspect aurait reconnu les faits au cours de son interrogatoire. D’après la Police républicaine, il aurait également cité une autre personne qui serait impliquée dans cette affaire.

Les services de sécurité précisent que ce second individu est déjà connu de leurs fichiers. Des recherches sont en cours afin de le retrouver et de déterminer son rôle exact dans le dossier. À ce stade de la procédure, les autorités n’ont pas communiqué d’éléments sur les poursuites qui pourraient être engagées contre les personnes concernées.