Ceuta: manifestations importantes de migrants qui réclament de meilleures conditions de vie

Dimanche 16 août 2026, plusieurs centaines de migrants se sont rassemblés sur une plage de Ceuta, enclave espagnole située en Afrique du Nord, qui a récemment fait la une des médias après avoir été envahie par des milliers de migrants, depuis le Maroc, suite à une fausse information qui s’est répandue comme une traînée de poudre. Les manifestants font partie des migrants restés dans la ville suite à cet épisode, survenu deux semaines plus tôt.

En effet, l’immense majorité des migrants a depuis quitté Ceuta, mais plusieurs milliers de personnes se trouvent encore sur place, dans l’attente d’une décision sur leur situation. Cette situation complexe rend la vie sur place particulièrement tendue. Les capacités d’accueil de Ceuta sont particulièrement limitées.

Des conditions de vies dénoncées

Aujourd’hui, une grande partie des migrants vit dans des campements installés à proximité du littoral ou situés en périphérie. Les conditions sanitaires et météorologiques sont particulièrement compliquées avec de très fortes chaleurs, rendant la vie sur place extrêmement désagréables.

Au cours de ce rassemblement, des manifestants ont brandi des drapeaux espagnols et des pancartes pour réclamer une prise en charge et s’opposer à un retour au Maroc. Le gouvernement espagnol maintient toutefois sa ligne. Les personnes entrées illégalement ne doivent pas obtenir automatiquement un titre de séjour ni rejoindre le continent.

Pourquoi ces personnes ont-elles tenté de quitter leur pays

Les raisons qui poussent ces migrants à rejoindre Ceuta varient selon les profils. Parmi les personnes arrivées figurent notamment des Marocains qui évoquent les difficultés économiques, les faibles salaires ou le manque de perspectives professionnelles. Certains disposent aussi de qualifications élevées et souhaitent valoriser ce parcours académique. Certaines souhaitent obtenir une protection en Espagne et refusent de retourner au Maroc.

Bien que strictes, les autorités espagnols examinent toutefois toutes les demandes d’asile et essaient de se prononcer le plus rapidement possible. Celles-ci sont d’ailleurs sous pression des pays membres de l’Union européenne, qui réclament un vrai tour de vis de la part de Madrid, pointé du doigt pour un certain laxisme en matière de lutter contre l’immigration illégale.