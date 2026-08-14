Dans ces 5 pays africains, le bien-êtrene dépend pas forcément de gros revenus

Une étude publiée par la plateforme Remitly place l’Éthiopie, le Nigeria et le Rwanda parmi les pays africains où le revenu nécessaire pour atteindre un niveau élevé de satisfaction de vie reste relativement faible. L’analyse de Remitly, fondée sur des travaux de l’Université Purdue, estime ce seuil à 10 176 dollars annuels en Éthiopie, 12 273 dollars au Nigeria et 13 566 dollars au Rwanda. La Mauritanie atteint 14 732 dollars.

Des seuils très éloignés des pays riches

Ce classement ne signifie pas que les habitants de ces pays disposent de revenus élevés ou que leur niveau de vie serait supérieur à celui des populations des économies développées. Il mesure le niveau de revenu à partir duquel une hausse supplémentaire aurait un effet limité sur la satisfaction personnelle.

Remitly s’appuie sur la notion de « satiété des revenus », issue d’une étude de l’Université Purdue. Elle correspond au point où davantage d’argent ne produirait plus de progression importante du bien-être subjectif.

Sur les 123 pays étudiés, 18 présentent un seuil supérieur à 100 000 dollars. Ce groupe comprend 14 pays européens, ainsi que les États-Unis, le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Aucun des 32 pays africains retenus dans l’analyse ne franchit cette barre.

Un classement qui ne reflète pas le revenu des ménages

Ces montants doivent être replacés dans la réalité économique du continent. En Éthiopie, Remitly estime le revenu annuel moyen à environ 777 dollars. Le montant associé au seuil de satisfaction de vie reste donc très supérieur à ce que gagne en moyenne un habitant du pays.

La situation régionale confirme cette différence. Selon la Banque mondiale, 46 % de la population d’Afrique subsaharienne vivait avec moins de 3 dollars par jour en 2024. La région comptait également environ 464 millions de personnes vivant dans l’extrême pauvreté cette même année.

Le seuil calculé par l’étude ne peut donc pas être interprété comme le montant dont une famille africaine aurait besoin pour vivre confortablement. Il s’agit d’un indicateur statistique permettant de comparer la relation entre revenus et satisfaction de vie dans différents pays.

Le pouvoir d’achat change la comparaison

Le coût des biens et des services joue un rôle important dans ces écarts. Un même montant en dollars ne permet pas d’acheter la même quantité de produits ou de services en Afrique, en Europe ou en Amérique du Nord.

L’analyse de Remitly tient ainsi compte des différences de pouvoir d’achat et de l’inflation afin d’adapter les données de l’étude de Purdue aux réalités économiques des pays concernés. Le classement doit donc être lu avec prudence. L’Éthiopie, le Nigeria, le Rwanda et la Mauritanie figurent parmi les pays où le seuil statistique de satisfaction de vie est relativement bas. Cela ne signifie pas que leurs populations disposent de revenus élevés. Dans plusieurs économies africaines, le niveau de vie demeure marqué par la faiblesse des revenus, la pauvreté et des difficultés d’accès aux biens et services essentiels.

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