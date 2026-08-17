EA Sports FC 27 : Mbappé et Haaland dominent, un joueur du PSG frôle le top 3

Deux attaquants se partagent la note générale la plus élevée d’EA Sports FC 27. Kylian Mbappé et Erling Haaland obtiennent chacun un 91, un score qu’aucun autre joueur n’atteint dans cette édition dévoilée ce lundi. Le jeu est développé par l’éditeur américain Electronic Arts, qui a succédé à la licence FIFA en 2023.

Un duo au sommet, un mercato qui rebat les cartes

L’an dernier, sur FC26, Mbappé partageait déjà la première place, mais aux côtés de Mohamed Salah. Cette saison, Haaland rejoint le Français après avoir gagné un point, passant de 90 à 91. Salah sort purement et simplement du classement des joueurs les mieux notés.

Juste derrière ce duo, neuf joueurs affichent une note de 90 : Rodri, Ousmane Dembélé, Vitinha, Harry Kane, Michael Olise, Pedri, Lamine Yamal, Thibaut Courtois et Jude Bellingham. Le Paris Saint-Germain place plusieurs éléments dans cette zone haute du classement, avec Willian Pacho, Nuno Mendes et Khvicha Kvaratskhelia à 89, puis Achraf Hakimi et João Neves à 88.

Une progression qui interroge du côté de Lionel Messi

Autre mouvement notable de cette édition : la note de Lionel Messi, âgé de 39 ans et sous les couleurs de l’Inter Miami, grimpe de 86 à 89. Cette progression a été largement commentée par les joueurs, l’un des sujets qui a le plus fait réagir la communauté selon Goal. Chez les femmes, Alexia Putellas conserve sa place de mieux notée, tandis qu’Olise réalise l’une des plus fortes progressions individuelles de la saison.

Ces notes reposent, selon EA Sports, sur des données de matchs réels et sur l’expertise de son réseau d’observateurs, appliquées à plus de 21 000 joueurs et joueuses répartis dans plus de 800 clubs, 140 stades et 35 championnats.

Mbappé de retour sur la jaquette après quatre ans d’absence

Au-delà des notes, Mbappé incarne aussi la couverture du jeu, un rôle qu’il n’avait plus occupé depuis quatre éditions. Il rejoint ainsi Messi parmi les joueurs les plus représentés sur les jaquettes de la franchise, loin toutefois du record détenu par Ronaldinho, apparu à cinq reprises.

EA Sports FC 27 doit sortir le 25 septembre 2026 sur PlayStation, Xbox, PC et Nintendo Switch 2. La communauté pourra aussi peser sur le contenu du jeu dès son lancement : du 21 août au 10 septembre, les joueurs seront invités à voter pour désigner les footballeurs les plus marquants de la première équipe spéciale de la saison, baptisée Destin Glorieux, dans le mode Ultimate Team.

Le jeu devrait par ailleurs être classé PEGI 16 pour la première fois de son histoire, une évolution liée aux nouvelles règles européennes encadrant les achats intégrés dans certains modes de jeu.

Pour rappel, Mbappé occupait déjà la première place du classement sur FC25, aux côtés de trois autres joueurs notés 91 à l’époque, confirmant une position de référence qu’il occupe désormais depuis plusieurs éditions consécutives de la franchise.