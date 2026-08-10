Équipe de France : le plan tactique de Zidane pour Olise, l'inconnue Mbappé

Zinédine Zidane, récemment nommé sélectionneur des Bleus, préparerait une révolution tactique axée sur Michael Olise, selon des informations de L’Équipe. L’ancien numéro 10 souhaiterait maintenir l’ailier du Bayern Munich à ce même poste au sein de l’équipe de France, une orientation qu’il défendrait de longue date.

Un choix assumé pour Olise

Positionné en soutien de l’attaque dans le système en 4-2-3-1 hérité de Didier Deschamps, Olise devrait conserver ce rôle central sous Zidane, qui y verrait la possibilité de construire son animation offensive autour de lui. Lors de la dernière Coupe du monde, l’ailier a délivré sept passes décisives, un total jamais atteint sur une seule édition du tournoi, sans pour autant marquer de but.

Une incertitude tactique subsiste néanmoins. Le système en 4-3-3, schéma de prédilection de l’ancien technicien du Real Madrid, pourrait rebattre les cartes : selon le site Sports.fr, Olise basculerait alors à droite plutôt qu’à la pointe du milieu offensif.

Mbappé, l’équation non résolue

Contrairement à Olise, la position de Kylian Mbappé resterait ouverte. Convaincu par Deschamps et Carlo Ancelotti d’évoluer dans l’axe en pointe, le capitaine des Bleus pourrait aussi bien conserver ce poste de numéro 9 que retrouver l’aile gauche, où il a par le passé produit certains de ses meilleurs matchs. La décision serait tranchée lors du premier rassemblement de la saison, fin septembre.

Les deux hommes entretiendraient une relation de confiance construite sur plusieurs années. Ils auraient volontairement évité toute apparition publique commune pendant la Coupe du monde, afin de ne pas perturber la concentration du groupe. Zidane aurait néanmoins pris contact à plusieurs reprises avec son futur capitaine durant cette période, sans multiplier les échanges.

Un calendrier resserré pour trancher

Le nouveau sélectionneur prendra officiellement ses fonctions le 1er septembre et communiquera sa première liste à la mi-septembre. Les Bleus enchaîneront ensuite quatre matches de Ligue des nations en dix jours : un déplacement en Turquie le 25 septembre, un match en Belgique le 28, puis la réception de l’Italie au Stade de France le 2 octobre.

Zidane devient le 18e sélectionneur des Bleus depuis Henri Guérin en 1964, avec un contrat courant jusqu’à la Coupe du monde 2030, incluant les qualifications pour l’Euro 2028 et la Ligue des nations 2028-2029. Le sort de Michael Olise semble ainsi déjà scellé dans l’esprit du nouveau sélectionneur, tandis que celui de Kylian Mbappé conditionnera l’équilibre offensif de toute l’équipe.