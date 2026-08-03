États-Unis : le basketteur nigérian Daniel Adegboyega arrêté pour viol au premier degré

Le basketteur nigérian Daniel Tobiloba Adegboyega a été arrêté dans le cadre d’une enquête pour viol au premier degré. Âgé de 21 ans, il est détenu à la prison du comté de Calhoun, en Alabama, dans l’attente d’une audience portant sur sa remise en liberté, selon des documents judiciaires.

Le registre de la prison consulté par plusieurs médias américains indique également que le joueur fait l’objet d’une mesure de détention par les services américains de l’immigration et des douanes (ICE). Les accusations portent sur des faits qui se seraient produits le 29 juillet 2026. À ce stade, aucune condamnation n’a été prononcée et la procédure judiciaire est toujours en cours.

Une enquête ouverte après un contrôle de bien-être

Étudiant international à Jacksonville State University, Daniel Tobiloba Adegboyega évolue avec l’équipe masculine de basketball des Jacksonville State Gamecocks. Selon les autorités locales, il a été interpellé mercredi matin par la police de Jacksonville dans le cadre d’une enquête ouverte après un appel signalant une situation préoccupante.

D’après les éléments communiqués par la police, un proche de la femme concernée avait demandé un contrôle de bien-être dans un appartement de Jacksonville. Les agents se sont rendus sur place avant de recueillir la déposition de la plaignante. À l’issue de leurs premières investigations, ils ont procédé à l’arrestation du joueur.

Le mandat d’arrêt consulté par les médias américains indique que l’accusation repose sur l’allégation selon laquelle le joueur aurait eu des rapports sexuels avec la plaignante « par contrainte forcée », en violation de la législation de l’État de l’Alabama.

L’université suspend le joueur

À la suite de son arrestation, Jacksonville State Athletics a annoncé la suspension immédiate du basketteur de toutes les activités de l’équipe. L’université a précisé que les faits reprochés ne se seraient pas déroulés sur son campus et qu’ils relèvent de l’enquête menée par la police municipale de Jacksonville.

Les documents judiciaires indiquent que Daniel Tobiloba Adegboyega demeure incarcéré à la prison du comté de Calhoun dans l’attente d’une audience organisée dans le cadre de l’Aniah’s Law. Cette procédure permet au tribunal d’examiner les conditions d’une éventuelle remise en liberté ou d’un maintien en détention pour certaines infractions graves.

Une procédure judiciaire toujours en cours

Le dossier reste au stade des poursuites engagées par les autorités. Les accusations devront être examinées par la justice et le joueur bénéficie, comme toute personne poursuivie, de la présomption d’innocence jusqu’à une éventuelle décision définitive.

Selon les statistiques publiées par le Federal Bureau of Investigation (FBI), les services de police américains ont enregistré plus de 140 000 infractions de type viol déclarées en 2024, un chiffre qui illustre l’importance accordée par les autorités américaines aux enquêtes portant sur les violences sexuelles. Dans le cas de Daniel Tobiloba Adegboyega, les autorités judiciaires n’ont, à ce stade, communiqué aucune information sur un éventuel plaidoyer de l’intéressé ou sur la date d’un futur procès.