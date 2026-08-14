États-Unis : trois hommes exécutés le même jour pour la première fois en 16 ans

Trois exécutions ont eu lieu en l’espace de douze heures jeudi aux États-Unis, dans trois États différents. Oklahoma, Tennessee et Alabama ont chacun mis à mort un condamné à mort par injection létale ce 13 août.

Trois condamnations, trois États, une même journée

À McAlester, dans l’Oklahoma, Carlos Cuesta-Rodriguez a été déclaré mort à 10h13, heure locale. L’homme de 70 ans avait tué sa compagne, Olimpia Fisher, en 2003, à leur domicile d’Oklahoma City, par deux coups de feu portés à quelques minutes d’intervalle, selon le récit judiciaire. La commission des grâces avait rejeté sa demande de clémence par trois voix contre une le mois précédent. Selon des témoins cités par PBS, Cuesta-Rodriguez a tourné la tête vers ses proches présents et articulé silencieusement « je t’aime« , sans prononcer de déclaration finale audible.

Trente minutes plus tard, à Nashville, Anthony Darrell Hines, 66 ans, a été exécuté à l’établissement de Riverbend pour le meurtre à l’arme blanche d’une employée de motel, Catherine Jean Jenkins, en 1985. Son fils, qu’il n’avait pas revu depuis l’âge de trois ans et retrouvé quatre jours plus tôt, assistait à l’exécution. « Dis bonjour à mon fils« , aurait déclaré Hines juste avant sa mort, selon les propos rapportés par le commissaire du département correctionnel du Tennessee, Frank Strada.

La troisième exécution s’est déroulée en soirée en Alabama. Jeremy Williams, 42 ans, a été mis à mort pour le viol et le meurtre en 2021 d’une fillette de cinq ans, Kamarie Holland, en Géorgie. Il aurait payé la mère de la victime 2 500 dollars pour accéder à l’enfant. Williams n’avait engagé aucun recours contre sa condamnation.

Un précédent vieux de seize ans

La dernière fois que trois exécutions ont eu lieu le même jour aux États-Unis remonte au 7 janvier 2010, lorsque la Louisiane, l’Ohio et le Texas avaient chacun procédé à une mise à mort. Une tentative similaire avait été programmée en 2018, mais un seul des trois condamnés avait finalement été exécuté, les deux autres procédures ayant été interrompues.

Ce regroupement du 13 août 2026 relèverait d’une coïncidence de calendrier plutôt que d’une décision concertée entre les trois États, selon les autorités pénitentiaires citées par l’agence Associated Press. Il intervient dans un contexte de reprise des exécutions à l’échelle nationale : onze États ont mis à mort 47 personnes en 2025, un total inédit depuis 2009, selon les données compilées par le Death Penalty Information Center.

Le cadre judiciaire de chaque affaire

Les avocats de Cuesta-Rodriguez avaient plaidé une enfance difficile à Cuba, des lésions cérébrales et un état de stress post-traumatique pour demander une peine de prison à vie. La demande avait été rejetée. Du côté de Hines, l’exécution intervenait trois mois après l’interruption d’une précédente procédure dans le même État, faute d’avoir pu poser une perfusion. Ses avocats avaient invoqué ce précédent pour contester le protocole médical prévu, sans succès devant la Cour suprême du Tennessee.

Les filles d’Olimpia Fisher, Cinthya Allen et Katya Wallis, ont publié un communiqué dans lequel elles espèrent que cette affaire « contribue à prévenir les violences conjugales ».