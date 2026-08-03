États-Unis : un F-35B s'écrase près d'une base militaire à San Diego, le pilote s'éjecte

Un avion de combat américain F-35B s’est écrasé vendredi près de la Marine Corps Air Station Miramar, à San Diego, en Californie. Selon les autorités militaires américaines, le pilote a réussi à s’éjecter avant l’impact et a été transporté dans un établissement de santé dans un état stable.

Le Corps des Marines a confirmé qu’un « incident aéronautique impliquant un F-35B » s’était produit aux environs de 10h00, heure locale. D’après les responsables de la base, le pilote a été récupéré rapidement après son éjection et ses blessures « ne mettent pas sa vie en danger ».

Le pilote hospitalisé, une enquête ouverte

Les circonstances précises de l’accident restent inconnues. Les autorités militaires américaines ont indiqué qu’une enquête avait été ouverte afin de déterminer les causes du crash.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent une importante colonne de fumée s’élevant au-dessus de la zone où l’appareil s’est écrasé. Des équipes de secours et des pompiers sont intervenus pour maîtriser l’incendie provoqué après l’impact. Aucun blessé au sol n’a été signalé par les responsables de la base.

La Marine Corps Air Station Miramar est l’une des principales bases aériennes du Corps des Marines des États-Unis. Elle est également connue pour avoir accueilli l’école de formation des pilotes de chasse rendue célèbre par le film Top Gun, sorti en 1986 avec l’acteur Tom Cruise.

Un avion conçu pour décoller sur de courtes distances

Le F-35B Lightning II est la version du chasseur furtif développée pour le Corps des Marines des États-Unis. Contrairement aux variantes F-35A et F-35C, il est capable d’effectuer des décollages sur de courtes distances et des atterrissages verticaux (STOVL). Cette capacité lui permet d’opérer aussi bien depuis des pistes limitées que depuis des navires d’assaut amphibies.

Cette configuration repose sur un système de propulsion particulièrement sophistiqué. L’appareil combine une tuyère orientable à l’arrière avec un ventilateur de sustentation placé derrière le cockpit, un dispositif qui fait du F-35B la version la plus complexe de la famille F-35 sur le plan technique.

Selon le constructeur Lockheed Martin, chaque F-35B est estimé à environ 109 millions de dollars. Le programme F-35 demeure le plus important programme d’avion de combat au monde, avec des appareils utilisés ou commandés par une vingtaine de pays alliés des États-Unis.

Un appareil stratégique pour les Marines

Le F-35B joue un rôle central dans les capacités expéditionnaires du Corps des Marines. Sa faculté à opérer sans piste longue lui permet d’être déployé rapidement lors d’opérations militaires ou humanitaires depuis des bâtiments amphibies ou des infrastructures temporaires.

À ce stade, les autorités américaines n’ont communiqué aucune information sur l’origine de l’accident. Les conclusions de l’enquête devraient permettre d’établir les circonstances ayant conduit au crash de l’appareil près de la base de Miramar.