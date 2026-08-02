Face à l’afflux de migrants, l’Espagne érige une barrière flottante de 500 mètres à Ceuta

Un barrage flottant de 500 mètres a été posé au large de la digue de Tarajal, à Ceuta, samedi 1er août. Le dispositif doit freiner les tentatives de passage à la nage depuis le Maroc, trois jours après l’entrée d’environ 60 000 migrants dans l’enclave espagnole.

Un dispositif posé en urgence

Les agents de la Garde civile ont fixé le barrage pneumatique le long du môle de Tarajal, considéré comme l’un des accès privilégiés des migrants tentant de gagner l’enclave par la mer. Sa hauteur varie de 30 à 70 centimètres au-dessus de la surface, avec une profondeur immergée atteignant un mètre. Le ministère espagnol de l’Intérieur a par ailleurs annoncé l’envoi de 60 militaires et 30 agents supplémentaires de la Garde civile pour renforcer la surveillance du secteur.

Le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, avait défendu cette mesure dès vendredi, expliquant vouloir une barrière physique, ne serait-ce que visuelle.

Un afflux massif en quelques jours

Selon les autorités espagnoles, près de 50 000 personnes seraient entrées à Ceuta par voie terrestre et maritime depuis jeudi. Plus de 48 000 d’entre elles auraient déjà quitté le territoire pour regagner le Maroc, sans incident majeur d’après Madrid. Au moins 67 personnes auraient perdu la vie en tentant de rejoindre l’enclave à la nage.

La frontière terrestre de Ceuta est équipée depuis 1993 d’une clôture, renforcée à plusieurs reprises jusqu’à atteindre six mètres de hauteur sur certains segments. Le barrage flottant installé ce week-end constitue le premier dispositif maritime d’une telle envergure face aux traversées à la nage, en nette hausse ces dernières semaines.

Une réponse européenne en préparation

Vingt-deux pays membres de l’Union européenne ont sollicité, samedi, la convocation d’une réunion d’urgence des ministres de l’Intérieur consacrée à Ceuta. L’Irlande, à la présidence tournante de l’UE, a fixé cette visioconférence à mardi.

Pedro Sánchez a accueilli favorablement cette initiative, tout en critiquant les pays ayant réclamé l’exclusion de l’Espagne de l’espace Schengen. L’Italie a annoncé vendredi la suspension des accords de Schengen, tandis que la France et l’Italie renforçaient leurs contrôles frontaliers face au risque d’un report des flux migratoires vers leur territoire.

Dans un courrier envoyé à ses homologues européens, le dirigeant espagnol aurait dénoncé l’attitude égoïste de certains partenaires. La ville de Ceuta, péninsule de 18,5 kilomètres de long, aurait retrouvé un calme relatif ce week-end, selon les autorités locales.