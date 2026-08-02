Bénin : Djogbénou appelle à préserver l'héritage de l'Indépendance pour les générations futures

Le président de l’Assemblée nationale du Bénin, Joseph Djogbénou, a appelé à préserver l’héritage de l’indépendance nationale pour les générations futures. Dans une publication sur sa page Facebook, au lendemain du défilé militaire du 1er août à Cotonou, il est revenu sur le 66ᵉ anniversaire de l’accession du pays à la souveraineté internationale.

Un hommage aux pères fondateurs

Djogbénou a rendu hommage aux figures historiques de la souveraineté nationale. Selon ses propos, « le courage et la vision » des pères de l’indépendance continuent d’inspirer et d’obliger les dirigeants actuels. Le président du Parlement a précisé avoir assisté au défilé militaire aux côtés du chef de l’État et d’autres personnalités de la République, en tant que participant à cette commémoration qu’il qualifie d’instant fondateur de l’histoire commune du pays.

Le président de l’Assemblée nationale a également salué les Forces de défense et de sécurité, décrites comme les gardiennes de l’intégrité du territoire et de la paix civile. Il a formulé le vœu suivant : « Puisse cette célébration nous rappeler, chaque jour, l’exigence qui nous incombe : servir le Bénin, le consolider et le transmettre aux générations futures plus fort que nous l’avons reçu. »

Les temps forts des célébrations du 1er août

La sortie de Djogbénou fait suite aux cérémonies officielles organisées la veille sur le Boulevard de la Marina, où le pays a célébré le 66ᵉ anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. L’édition 2026 revêtait un caractère particulier : elle correspondait à la première fête nationale présidée par Romuald Wadagni depuis son élection à la magistrature suprême en avril dernier.

L’événement avait été marqué par la présence de l’ancien président Patrice Talon, qui assistait pour la première fois à la cérémonie sans en occuper le premier rang protocolaire, ainsi que par le retour de l’ex-chef d’État Boni Yayi. Un détachement de l’armée nigériane avait pris part au défilé aux côtés des troupes béninoises. L’indépendance du pays, alors dénommé Dahomey, avait été proclamée le 1er août 1960 par Hubert Maga, premier président de la République. Le thème retenu pour cette édition portait sur l’action conjointe des forces de sécurité et de la population dans la marche vers la prospérité.