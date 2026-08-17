France : crash spectaculaire d'un avion militaire, la réaction rapide des pilotes les sauve

Un avion militaire s’est écrasé lundi 17 août 2026 près de Salon-de-Provence, dans le sud de la France, lors d’un vol d’instruction. Les deux militaires à bord ont pu quitter l’appareil avant son embrasement et n’ont été que légèrement blessés.

Le crash s’est produit dans la matinée, à proximité de la route départementale D113. L’avion impliqué est un Cirrus SR-20 affecté à la base aérienne 701 de Salon-de-Provence. À bord se trouvaient un instructeur et un élève-pilote, selon les informations communiquées par le ministère des Armées.

L’équipage sort avant l’incendie

Un incident est survenu pendant le vol d’instruction et a conduit l’équipage à effectuer une pose d’urgence. Les deux militaires ont réussi à se dégager de l’appareil avant que celui-ci ne prenne feu.

Cette succession des événements explique l’absence de victimes malgré l’accident et l’incendie qui a suivi. Le ministère des Armées indique que les deux membres d’équipage ont été légèrement blessés et immédiatement pris en charge par les équipes médicales de la base.

Le maire de Salon-de-Provence, Nicolas Isnard, a indiqué que les militaires avaient réussi à faire poser l’avion en urgence avant de s’en extraire. Les premières informations disponibles ne permettent toutefois pas d’établir précisément ce qui a provoqué l’incident à l’origine de la manœuvre.

Aucun tiers n’a été blessé. L’accident s’est produit dans un secteur proche d’un axe routier et de plusieurs habitations, ce qui a entraîné la mise en place d’un périmètre de sécurité.

Les circonstances restent à déterminer

La cause exacte de l’incident n’est pas encore connue. Les autorités doivent déterminer ce qui s’est produit durant le vol et pourquoi l’équipage a dû effectuer cette pose d’urgence.

La circulation a été interrompue sur la D113 pendant les opérations de sécurisation. Des équipes spécialisées ont également été mobilisées pour intervenir sur la zone après l’accident.

Les témoignages recueillis localement décrivent un appareil ayant évolué à faible hauteur avant de rejoindre le secteur de la route départementale. Ces éléments restent toutefois à considérer avec prudence tant que les investigations n’auront pas permis d’établir la séquence exacte des faits.

Un appareil destiné à la formation

Le Cirrus SR-20 accidenté est un avion léger utilisé pour la formation initiale des pilotes militaires. La base aérienne 701 de Salon-de-Provence accueille le Centre de formation aéronautique militaire initiale, chargé de cette première phase de formation du personnel navigant.

L’appareil fait partie d’une flotte appelée à évoluer. Le ministère des Armées avait annoncé la commande de 22 Pilatus PC-7 MKX destinés à moderniser la formation initiale et à remplacer progressivement les Cirrus SR20 utilisés à Salon-de-Provence.

Les investigations devront désormais établir l’origine de l’incident survenu pendant le vol du 17 août et déterminer les circonstances exactes dans lesquelles l’équipage a réussi à poser l’appareil avant de s’en extraire.