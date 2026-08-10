Kim Kardashian : un cambrioleur arrêté après s’être introduit chez elle en Californie

Un homme de 27 ans a été arrêté dimanche après une intrusion dans une propriété de Kim Kardashian à Hidden Hills, en Californie. Les autorités le soupçonnent d’avoir cambriolé les lieux et d’avoir pris un véhicule qui se trouvait sur la propriété, selon le Los Angeles Times.

L’intervention de la police a eu lieu peu avant 16 heures dans cette communauté résidentielle privée située dans le comté de Los Angeles. D’après une source policière citée par le Los Angeles Times, le suspect avait été repéré alors qu’il chargeait plusieurs objets dans un véhicule. Les circonstances exactes de la disparition du véhicule restent toutefois liées à l’enquête en cours.

Une propriété sans occupants au moment des faits

Kim Kardashian et ses enfants ne se trouvaient pas sur place lorsque les autorités sont intervenues. La propriété concernée est distincte de la résidence principale de la famille et faisait l’objet de travaux, selon les informations rapportées par les médias locaux.

Le suspect a été placé en détention dans le comté de Los Angeles pour suspicion de cambriolage. Les autorités n’ont pas rendu publique son identité. L’enquête doit encore permettre de déterminer précisément ce qui a été emporté et dans quelles circonstances le véhicule a été pris.

La propriété de Hidden Hills est liée à l’ancien couple formé par Kim Kardashian et Kanye West. Le domaine a évolué au fil des années après l’acquisition de parcelles voisines par Kardashian. Les informations publiées cette semaine indiquent également que la propriété concernée avait une valeur élevée et se trouve dans une zone résidentielle sécurisée.

SKIMS poursuit son développement international

Cette affaire intervient alors que Kim Kardashian poursuit le développement de ses activités commerciales à l’international. Quelques jours avant l’intrusion, sa marque de vêtements et de lingerie SKIMS a annoncé son arrivée sur le marché indien grâce à un partenariat avec Reliance Brands, la branche spécialisée dans la distribution haut de gamme de Reliance Retail.

L’accord annoncé le 5 août prévoit un lancement de SKIMS en Inde à travers des magasins physiques et des plateformes numériques. Les premières implantations sont prévues à Delhi et Mumbai, avant un déploiement progressif dans d’autres villes et canaux de distribution.

Cette entrée sur le marché indien constitue une nouvelle étape pour SKIMS, créée en 2019 et déjà présente sur plusieurs marchés internationaux. Selon les informations disponibles, la marque a récemment renforcé son développement à l’étranger et a atteint une valorisation de 5 milliards de dollars lors d’une levée de fonds de 225 millions de dollars.