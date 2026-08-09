Le Royaume-Uni intensifie ses patrouilles face à la Russie après l'avertissement des USA

Le ministère britannique de la Défense a confirmé une hausse de 25 % des déploiements navals destinés à surveiller les activités russes autour du Royaume-Uni sur les sept premiers mois de 2026. Ce renforcement intervient alors que des responsables américains évoquent, selon le Wall Street Journal, un possible test de l’Alliance atlantique par Moscou dans les prochaines semaines.

Une présence russe en constante augmentation

Les mouvements de navires russes près des côtes britanniques ont bondi de 30 % au cours des deux dernières années, d’après les chiffres communiqués par le ministère. Deux navires russes ont récemment traversé les eaux britanniques sous surveillance rapprochée : la corvette RFN Stoikiy et le pétrolier Yelnya, escortés par le patrouilleur HMS Severn depuis leur entrée dans le Pas-de-Calais jusqu’à leur sortie de la zone, où le suivi a été confié à un partenaire de l’OTAN proche des côtes françaises. Son commandant, Grant Dalgleish, a évoqué un déploiement qui confirme, selon lui, le rôle des patrouilleurs dans la surveillance des routes maritimes.

En juin, les Royal Marines étaient allés plus loin en abordant directement un pétrolier sanctionné, le Smyrtos, dans la Manche — une première pour les forces britanniques face à la flotte fantôme utilisée par Moscou pour contourner les sanctions occidentales. Le navire de recherche russe Yantar, soupçonné de cartographier les infrastructures sous-marines, a été repéré près des côtes écossaises fin 2025, où son équipage aurait dirigé des lasers vers des pilotes de la RAF chargés de le suivre. Le secrétaire à la Défense, John Healey, avait alors averti Moscou : nous savons ce que vous faites, nous sommes prêts.

Trois avions Poseidon déployés en Islande

La Royal Air Force a envoyé trois avions de patrouille maritime P-8A Poseidon à la base de Keflavik, en Islande — le plus important déploiement de cette flotte à l’étranger jusqu’ici. Ces appareils participent à une mission de l’OTAN chargée de repérer les navires et sous-marins russes dans l’Atlantique Nord et l’Arctique, en coordination avec les forces américaines et canadiennes basées sur place.

Washington évoque une fenêtre d’automne à 2029

Des responsables américains ont indiqué que la Russie pourrait tenter une incursion terrestre limitée ou des cyberattaques contre l’Europe de l’Est, à un moment situé entre l’automne prochain et 2029. Cette évaluation marque une rupture avec la position antérieure des services américains, qui jugeaient improbable une action de Moscou tant que le conflit ukrainien se poursuivrait.

Un porte-parole de l’OTAN, le colonel Martin O’Donnell, a assuré que l’Alliance restait prête à dissuader et à défendre si nécessaire. Selon plusieurs sources occidentales, une opération terrestre pourrait être envisagée depuis l’enclave russe de Kaliningrad ou depuis la Biélorussie, sans toutefois atteindre l’ampleur d’un conflit ouvert avec l’OTAN, ce qui déclencherait l’article 5 de son traité fondateur.

Cette alerte fait suite à plusieurs incidents récents en Europe, dont un missile russe qui aurait atterri en Pologne et la découverte d’un drone explosif près d’un avion cargo ukrainien à l’aéroport de Leipzig, en Allemagne. Créé en 1949, l’article 5 de l’OTAN n’a été invoqué qu’une seule fois dans l’histoire de l’Alliance, au lendemain des attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis.