Lionel Messi veut poursuivre des médias argentins après les funérailles de son père

Lionel Messi devrait engager des poursuites contre plusieurs médias argentins après la diffusion d’images liées aux funérailles de son père, Jorge Messi, organisées dimanche à Pérez, près de Rosario. Le joueur leur reprocherait d’avoir porté atteinte à la vie privée de sa famille lors de cette cérémonie organisée dans un cadre privé.

L’information a été révélée par le journaliste Fran Casaretto sur son compte X. Selon lui, Messi aurait confirmé son intention de prendre des mesures judiciaires contre les médias concernés. « Lionel Messi a confirmé qu’il prendrait des mesures judiciaires », a écrit le journaliste, en évoquant une atteinte à l’intimité familiale.

Une cérémonie organisée dans un cadre privé

Les obsèques de Jorge Messi se sont tenues dimanche à Pérez, une ville située à proximité de Rosario, où la famille Messi conserve ses attaches. La cérémonie avait été organisée dans un cadre privé, avec la présence de proches du joueur.

Des informations rapportées par des médias locaux et reprises par l’AFP faisaient état d’une volonté de préserver l’intimité de la famille durant les adieux au père du capitaine argentin.

La diffusion de photographies ou d’images prises autour de cette cérémonie serait à l’origine de la réaction annoncée par Messi. Les médias visés n’ont toutefois pas été officiellement identifiés dans les informations disponibles au moment de la publication.

Messi était revenu en Argentine avec sa famille

Après l’annonce du décès de son père, Lionel Messi avait rejoint l’Argentine samedi pour participer aux obsèques. Des images diffusées dans les heures précédant la cérémonie montraient le joueur à Rosario, accompagné de membres de sa famille.

La cérémonie s’est déroulée sous un important dispositif de sécurité, alors que la présence de Messi avait suscité l’attention de nombreux médias argentins.

Le joueur, âgé de 39 ans, est actuellement engagé avec l’Inter Miami aux États-Unis. Il avait également fait le déplacement en Argentine avec sa famille pour rendre hommage à son père.

Des poursuites encore au stade de l’annonce

À ce stade, les informations disponibles font état d’une action judiciaire annoncée ou préparée, mais ne permettent pas d’affirmer qu’une plainte a déjà été officiellement déposée devant une juridiction.

La Tecla rapporte que l’entourage du joueur aurait confirmé la préparation de mesures contre plusieurs médias. D’autres publications récentes ont également repris l’information initialement diffusée par Fran Casaretto.

Lionel Messi, huit fois Ballon d’Or et champion du monde avec l’Argentine en 2022, pourrait donc engager une procédure contre les médias accusés d’avoir diffusé des contenus liés à cette cérémonie familiale. Les détails concernant les éventuelles plaintes, les médias visés et les images concernées restent à préciser.