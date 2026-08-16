Marseille : sous OQTF, un Algérien de 40 ans tente de tuer son ex-compagne au cutter

Une femme de 40 ans a été grièvement blessée à l’arme blanche samedi 15 août dans un appartement du quartier des Crottes, à Marseille. L’agression, survenue vers 10h30 en présence de ses cinq enfants, aurait été commise par son ex-compagnon, selon Actu17.

Le voisinage a donné l’alerte

L’homme, âgé de 40 ans et de nationalité algérienne, aurait visé la gorge et le cou de la victime avec une lame de cutter. Des cris entendus depuis l’appartement voisin ont conduit une riveraine à contacter les secours. Les marins-pompiers ont ensuite transporté la quadragénaire à l’hôpital, où elle a été admise en réanimation, son pronostic vital étant temporairement engagé.

Une plainte classée sans suite protectrice

Selon Midi Libre, la victime avait dénoncé des violences auprès des autorités dès le vendredi 14 août, la veille des faits. Le suspect, visé par une mesure d’éloignement du territoire non exécutée, faisait l’objet de recherches actives au moment de l’agression, précise Le Figaro.

Rattrapé à Paris quelques heures plus tard

Après avoir pris la fuite, l’homme a été localisé le soir même dans la capitale, alors qu’il descendait d’un train en provenance de Marseille. Il a été interpellé gare de Lyon, à Paris, avant d’être placé en garde à vue. Une information judiciaire pour tentative de meurtre a été ouverte. Une source proche du dossier a indiqué en fin de journée que « sa vie n’est désormais plus en danger ».

Un taux d’exécution des OQTF parmi les plus bas d’Europe

Cette affaire relance le débat sur l’application des obligations de quitter le territoire français. D’après un rapport de la commission des lois de l’Assemblée nationale publié en juin 2025, seule une OQTF sur dix aboutit concrètement à un départ, soit environ 15 000 sur les 130 000 mesures prononcées en 2024. Ce taux reste nettement inférieur à celui observé en Suède (59) ou en Pologne (71 %).

D’autres agressions commises par des personnes sous OQTF ont été recensées ces derniers mois, notamment en région parisienne fin décembre 2025, alimentant les critiques sur les moyens consacrés à l’éloignement des étrangers en situation irrégulière.