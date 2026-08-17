Migration irrégulière : après la crise de Ceuta, l’Algérie resserre l’étau

L’Algérie renforce son dispositif contre les traversées clandestines vers l’Europe après une nouvelle séquence migratoire tendue autour de Ceuta. Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud, a réuni dimanche 16 août les services concernés au Palais du Gouvernement pour renforcer la lutte contre la migration irrégulière.

La réunion intervient alors que plusieurs centaines de migrants ont encore tenté, les 15 et 16 août, de rejoindre l’enclave espagnole depuis le Maroc. Près de 300 personnes ont été interpellées par les autorités marocaines, dont 61 personnes soupçonnées d’avoir facilité les tentatives de passage, selon des informations rapportées par Reuters et l’Associated Press.

Une surveillance renforcée du littoral

La réunion algérienne ne constitue pas une annonce d’opération liée directement aux événements de Ceuta. Le communiqué du ministère fait état d’un dispositif destiné à renforcer la lutte contre les départs clandestins et à assurer le suivi des mesures déjà engagées. Les services sont appelés à améliorer leur coordination et à intensifier leurs efforts pendant la période estivale.

Les instructions portent aussi sur la surveillance du littoral et sur la réduction de l’activité des réseaux organisant les traversées. Le suivi du phénomène doit être maintenu dans la durée, avec une attention particulière portée aux différentes formes d’organisation des départs clandestins.

L’objectif affiché est donc double : empêcher les départs et s’attaquer aux structures qui les faciliteraient. Les autorités algériennes veulent ainsi renforcer l’action coordonnée de leurs différents services face à la migration irrégulière.

Une pression migratoire qui évolue en Méditerranée occidentale

Cette décision intervient dans un contexte régional marqué par une forte activité migratoire autour des routes menant à l’Espagne. Une publication algérienne récente citant les données disponibles pour 2026 fait état de 7 860 franchissements irréguliers détectés sur la route reliant l’Algérie à l’Espagne, soit une progression de 17 %.

Dans le même temps, la situation à Ceuta reste particulièrement tendue. Plus de 72 000 personnes avaient franchi massivement la frontière à la fin juillet, selon Reuters, et plusieurs milliers se trouvaient encore dans l’enclave espagnole à la mi-août. De nouvelles tentatives ont été enregistrées ces derniers jours, poussant les autorités marocaines et espagnoles à maintenir un important dispositif de sécurité.

Le rapprochement entre les deux événements donne donc un relief particulier à la décision algérienne, sans permettre d’affirmer que la crise de Ceuta en constitue la cause. À Alger, le dispositif annoncé le 16 août vise directement la prévention des traversées clandestines et la lutte contre les réseaux de passeurs.