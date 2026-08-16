Neuralink d'Elon Musk : un policier canadien raconte comment sa vie a changé

Lee Marten a reçu un implant cérébral Neuralink le 20 mai à l’hôpital Toronto Western, selon des informations rapportées par CBC News. Cet ancien sergent de la police de Vancouver, atteint de sclérose latérale amyotrophique, fait partie des six participants sélectionnés pour l’essai clinique canadien du dispositif N1, conçu par l’entreprise d’Elon Musk.

Une carrière policière interrompue par la maladie

Marten a passé sept ans à la tête de l’unité vélo du service de police de Vancouver avant d’être promu sergent au printemps 2022. Les premiers symptômes seraient apparus la même saison : une jambe gauche soudainement paralysée en pleine séance de musculation, suivie de tremblements musculaires persistants au bras droit, selon le récit publié par Maclean’s. Avant d’intégrer la police, il avait servi quatorze ans comme réserviste au sein des Forces armées canadiennes.

Son épouse, Lisa Marten, aurait engagé les démarches auprès de Neuralink après avoir repéré une annonce sur Facebook. « Qu’avons-nous à perdre ? », aurait-elle déclaré selon CBC News. Un membre d’un groupe d’échange en ligne réunissant des patients atteints de la même maladie, baptisé Young Guns, avait par ailleurs transmis l’offre d’essai clinique à Marten.

Une reprise en main du dispositif dès le réveil

L’opération chirurgicale a laissé 27 agrafes sur le crâne du patient, réveillé aux soins intensifs avec de fortes céphalées. Selon son témoignage rapporté par CBC News, il aurait commencé à manipuler le dispositif avec les ingénieurs de Neuralink environ une heure après son réveil, un délai jugé inédit par l’équipe technique parmi les participants à l’essai. « Les Canadiens sont juste plus résistants », aurait-il commenté.

Le dispositif N1 fonctionne grâce à plus de mille électrodes reliées à de fins filaments implantés dans le cerveau, capables de mesurer l’activité électrique et de la traduire en commandes informatiques. Cette technologie permettrait aux personnes paralysées de contrôler un ordinateur par la pensée, sans mouvement physique.

Un essai clinique mondial encore récent

Neuralink a réalisé sa première implantation humaine en janvier 2024 sur Noland Arbaugh, un Américain tétraplégique depuis un accident de plongée survenu en 2016. Dix-huit mois plus tard, selon le magazine Fortune, Arbaugh aurait repris des études et lancé sa propre entreprise grâce au dispositif.

L’entreprise, fondée en 2016, travaillait déjà sur ce type d’interface cerveau-machine depuis près de neuf ans avant sa première implantation chez l’humain, selon des données publiées par Fortune. Le programme canadien figure parmi les premiers essais internationaux menés hors des États-Unis, avec des patients atteints de pathologies neurodégénératives comme la sclérose latérale amyotrophique.

Les jours suivant l’intervention, le couple Marten aurait profité d’un séjour à Toronto, incluant un match de baseball des Blue Jays et une visite du Temple de la renommée du hockey, selon CBC News. Aucune date n’a été communiquée concernant la publication de résultats détaillés sur l’usage quotidien du dispositif par Marten depuis son retour à Vancouver.