Présidentielle 2027 : à Châlons, Bardella fait allégeance à Marine Le Pen

Plusieurs mois sans apparition publique majeure : Jordan Bardella rompt ce samedi ce silence en se rendant à la foire de Châlons-en-Champagne, un rendez-vous devenu incontournable pour les figures politiques à huit mois de la présidentielle. Cette 80e édition de l’événement marque la première sortie de terrain du président du Rassemblement national depuis juillet.

Une candidature avortée

Le contexte de ce retour reste marqué par un renoncement forcé. Début juillet, Marine Le Pen a mis fin aux espoirs présidentiels de son dauphin en officialisant sa propre candidature pour 2027, alors que Bardella avait déjà engagé les préparatifs de campagne — un projet de slogan et des visuels avaient été esquissés en interne. Cette décision aurait fragilisé la dynamique construite autour de lui ces derniers mois.

Un signal de cette fragilisation est venu deux jours avant son passage à Châlons : son conseiller François Durvye a annoncé son départ du parti. Cet ex-collaborateur de l’entrepreneur Pierre-Édouard Stérin justifiait ce choix par un désaccord avec l’orientation économique désormais fixée par Le Pen, laquelle a réaffirmé jeudi, lors d’un débat organisé par le Medef, son attachement à un âge de départ à la retraite fixé à 62 ans — une position qui s’oppose aux orientations plus libérales longtemps portées par l’entourage de Bardella.

Vers un rôle de numéro deux

Bardella conserverait une influence significative sur les militants du RN, malgré ce coup porté à ses ambitions personnelles. D’après Europe 1, sa présence samedi viserait à afficher un objectif politique révisé : non plus l’Élysée, mais Matignon. Un repositionnement qui traduirait la nouvelle répartition des rôles au sommet du parti pour l’échéance de 2027.

La foire de Châlons attire chaque année les candidats à la magistrature suprême. Deuxième foire agricole du pays derrière le Salon international de l’agriculture, la manifestation accueille environ 250 000 visiteurs et 800 exposants sur onze jours. Cette année, la ministre des Armées Catherine Vautrin en a assuré l’inauguration vendredi, tandis que le candidat des Républicains Bruno Retailleau y était également présent samedi ; Gabriel Attal et Édouard Philippe doivent leur succéder dans les jours suivants.

Une habitude bien ancrée

Bardella se rend à Châlons pour la cinquième année de suite, entre selfies et échanges avec les visiteurs. En 2025, son arrivée avait déjà attiré plusieurs centaines de personnes devant le Capitole de la ville, certaines se disant émues par sa venue.

L’avenir politique du RN pour 2027 reste suspendu à une échéance judiciaire : le verdict du procès en appel de Marine Le Pen, attendu avant l’été prochain, déterminera si son inéligibilité, prononcée en première instance, sera confirmée ou annulée.