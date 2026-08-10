Real Madrid : Diomandé impressionne déjà Mbappé, leur duo attendu avec impatience

Kylian Mbappé s’est déclaré conquis par les qualités de Yan Diomandé dès leur première séance commune. Selon le média espagnol Defensa Central, l’attaquant français a été particulièrement marqué par la vitesse, la puissance et le double pied de son nouveau coéquipier ivoirien, ce lundi 10 août 2026.

Un premier entraînement collectif remarqué

Diomandé s’était jusque-là entraîné seul à la Ville Sportive de Valdebebas, en attendant de rejoindre le groupe. Ce lundi, il a effectué sa première séance aux côtés de l’effectif au complet, en présence notamment du gardien Thibaut Courtois. D’après Defensa Central, Mbappé aurait exprimé de « grands sentiments » à l’égard du jeune ailier, séduit par sa manière de dribbler et sa capacité à jouer indifféremment des deux jambes, qui le rend « pratiquement ambidextre ». L’entraîneur José Mourinho a lui aussi pu observer l’Ivoirien évoluer pour la première fois avec le reste du groupe.

Une arrivée à prix fort

Le club madrilène avait officialisé la signature de Diomandé le jeudi 6 août, en provenance du RB Leipzig. L’opération, estimée par la presse espagnole à environ 140 millions d’euros bonus compris, ferait de l’ailier de 19 ans la recrue la plus onéreuse de l’histoire du Real Madrid. Le joueur s’est engagé jusqu’au 30 juin 2033, soit sept saisons. Après l’annonce, Diomandé avait manqué sa toute première séance d’entraînement, avant de s’exercer en solitaire dès le lendemain : passage en salle de musculation, séries de course et exercices avec ballon, sous le regard du staff technique. Cette phase de préparation individuelle s’est donc achevée ce lundi avec son intégration au groupe.

À titre de comparaison, avant cette opération, le transfert le plus coûteux de l’histoire du club revenait à Eden Hazard, recruté en 2019 pour un montant avoisinant les 100 millions d’euros. Diomandé dépasse ainsi ce record de plusieurs dizaines de millions d’euros.

Une association offensive scrutée de près

L’arrivée de Diomandé aux côtés de Mbappé alimente déjà les attentes autour de l’attaque madrilène pour la saison à venir. Formé en Espagne au Leganés avant de rejoindre l’Allemagne à l’été 2025, l’Ivoirien avait explosé la saison dernière en Bundesliga, où il a été élu meilleur espoir après 12 buts et 8 passes décisives. Ses performances sous les couleurs de la Côte d’Ivoire lors du Mondial en Amérique du Nord avaient également attiré l’attention de plusieurs clubs européens, dont le Paris Saint-Germain, avant que le Real Madrid ne finalise son recrutement.

L’équipe madrilène, qui a battu le Ferencváros (2-1) samedi lors de son deuxième match de pré-saison à Budapest, doit encore disputer d’autres rencontres amicales avant le coup d’envoi de sa saison de Liga, prévu le 22 août face à l’Espanyol. Diomandé, non retenu pour le déplacement en Hongrie, devrait faire ses premières apparitions officielles avec le club dans les prochaines semaines. La complémentarité entre Diomandé et Mbappé sera scrutée dès les premiers matchs de la préparation estivale, alors que Mourinho dispose désormais d’un effectif offensif considérablement renforcé pour la saison 2026-2027.