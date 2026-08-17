Russie : une enquête révèle 10 bases secrètes de drones près des frontières de l'OTAN

Cinquante-neuf nouvelles voies de lancement de drones ont été repérées le long de la frontière russe avec la Biélorussie et l’Ukraine, dont dix sites jugés stratégiques. Une enquête du Telegraph, publiée le 16 août, s’appuie sur des documents divulgués et des images satellites pour localiser ces installations, dont l’une dispose d’une capacité de stockage suffisante pour conserver plus de 1 000 drones simultanément.

Des rampes conçues pour la longue portée

Selon l’analyse de DroneSec, société spécialisée dans le renseignement sur les drones, environ vingt des rails nouvellement construits présentent une longueur allongée, une caractéristique compatible avec le lancement des drones d’attaque longue portée les plus récents du Kremlin. Certains hubs auraient été aménagés dans d’anciennes bases militaires ou des aéroports civils reconvertis, tandis que d’autres rampes auraient été bâties directement dans des zones rurales russes. Plusieurs de ces sites serviraient déjà à des frappes contre l’Ukraine, leur proximité avec la frontière facilitant des raids aériens qui contournent des défenses antiaériennes de Kiev décrites comme affaiblies.

Les analystes cités par l’enquête soulignent qu’aucun élément ne permettrait d’affirmer que ces bases préparent une opération contre l’Alliance atlantique. Certaines installations placeraient toutefois les drones les plus puissants de Vladimir Poutine à portée de Varsovie, ce qui constituerait, selon eux, une menace potentielle à long terme pour les pays membres de l’OTAN.

Une inquiétude déjà alimentée par plusieurs alertes

Cette révélation intervient dix jours après une évaluation du renseignement américain, dévoilée le 6 août par le Wall Street Journal, selon laquelle Poutine pourrait chercher à tester la détermination de l’OTAN par une attaque limitée contre un pays allié entre l’automne 2026 et 2029. Le même jour, le ministre lituanien de la Défense avait rendu publique une évaluation évoquant un risque d’opération sous faux drapeau visant les pays baltes à l’aide de drones ukrainiens capturés.

Interrogé sur ces différentes alertes, le porte-parole de l’Alliance, le colonel Martin O’Donnell, avait répondu que « l’OTAN surveille et [qu’elle est] prête à dissuader et à défendre si nécessaire ». Un haut responsable de l’Organisation avait cependant précisé que les services de renseignement de l’Alliance n’avaient trouvé aucun élément démontrant la préparation d’une attaque directe contre un pays européen.

La pression monte autour des défenses de l’OTAN

Cette situation s’ajoute à une baisse documentée des stocks occidentaux : les livraisons de missiles de défense aérienne alliés à l’Ukraine ont chuté de 66,7 % au premier semestre 2026 par rapport à la même période en 2025, une donnée régulièrement citée pour expliquer les craintes formulées côté allié. Le 12 août, Poutine avait de son côté averti que l’OTAN étendait sa présence en Asie-Pacifique, accusant l’Alliance d’y accroître le potentiel de conflit.

L’apparition de ces dix bases traduit une séquence de plusieurs jours marquée par des mises en garde croisées, sans qu’aucun des deux camps ne confirme officiellement une intention d’attaque. Reste à savoir si les prochaines semaines apporteront des éléments permettant de confirmer ou d’infirmer les scénarios évoqués par les services de renseignement occidentaux.