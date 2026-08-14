Selon Musk, l'IA deviendra la première source de revenus de SpaceX le mois prochain

L’intelligence artificielle représentera, dès septembre, la principale source de revenus de SpaceX, selon son fondateur Elon Musk. Lors d’une réunion générale interne diffusée sur X mardi, le dirigeant a affirmé que ce basculement financier interviendrait « probablement en septembre, le mois prochain », avant de s’accentuer encore au dernier trimestre de l’année.

Des fusées comme moteur financier historique

Depuis sa fondation, SpaceX a bâti sa rentabilité sur le lancement orbital. Le lanceur Falcon 9, dont le tarif commercial oscille entre 60 et 67 millions de dollars par vol, a permis à l’entreprise de capter jusqu’à 82% du marché mondial des lancements commerciaux en 2025, année où elle a réalisé 165 tirs orbitaux. Cette activité de lancement, longtemps première source de revenus, a ensuite été dépassée par Starlink : le réseau satellitaire de connectivité a généré 8,18 milliards de dollars en 2024, contre 5,5 milliards pour les seuls services de lancement, portant le chiffre d’affaires total du groupe à plus de 13 milliards de dollars cette année-là. Cette hiérarchie, fusées puis connectivité internet, est celle que l’essor de l’intelligence artificielle s’apprête désormais à bouleverser.

Une bascule chiffrée vers l’IA

SpaceX viserait un rythme annualisé de 100 milliards de dollars de revenus d’ici décembre, soit plus du triple du niveau observé au deuxième trimestre. Ce basculement s’appuie déjà sur des résultats concrets : sur les 7,81 milliards de dollars de chiffre d’affaires enregistrés au deuxième trimestre 2026, l’IA a généré 2,56 milliards de dollars, un montant encore inférieur aux 4,29 milliards issus de l’activité de connectivité. « Notre chiffre d’affaires IA, pas probablement, définitivement, dépassera tous les autres revenus de SpaceX« , a insisté Musk devant ses employés, avant d’ajouter que l’écart se creuserait « significativement » d’ici la fin de l’année.

Des ambitions de calcul à grande échelle

SpaceX disposerait actuellement d’environ 1,4 gigawatt de capacité de calcul dédiée à l’IA, avec un objectif de 10 gigawatts d’ici fin 2027. Selon les estimations de Musk, cette capacité pourrait générer entre 300 et 500 milliards de dollars de revenus annuels une fois déployée. Le dirigeant a également évoqué un projet de satellites d’inférence IA, dont le lancement est prévu l’an prochain, ainsi qu’un centre de calcul au Texas, cofinancé avec Tesla, pour un montant avoisinant les 16,8 milliards de dollars.

À la suite de ces annonces, l’action SpaceX (SPCX) a progressé de plus de 11% pour atteindre 148,30 dollars. Certains analystes, dont ceux de Goldman Sachs, se montrent toutefois plus prudents sur le calendrier annoncé, évaluant plutôt les revenus IA de l’entreprise pour l’ensemble de 2026 autour de 15,6 milliards de dollars.