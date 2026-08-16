Tesla Roadster volant : la énième promesse d'Elon Musk, entre doute et retards

Une démonstration du nouveau Roadster de Tesla pourrait se tenir dès ce mois-ci aux États-Unis. Trois personnes proches du dossier affirment que le véhicule roulerait sur une rampe surélevée avant de se stabiliser en vol stationnaire, selon des informations rapportées par The Information.

Une technologie promise depuis 2017

Le dispositif s’appuierait sur des propulseurs à gaz froid conçus par SpaceX, l’autre société dirigée par Elon Musk. Ce système, évoqué depuis plusieurs années, permettrait au véhicule de gagner brièvement de l’altitude, par exemple pour franchir un obstacle. La fiche officielle du Roadster ne mentionne toutefois aucune capacité de vol : le modèle y figure comme une supercar électrique affichant un 0 à 100 km/h en 1,9 seconde, une vitesse maximale supérieure à 400 km/h et une autonomie de 1 000 kilomètres.

Le week-end dernier, Musk a relancé les spéculations sur X avec une réponse courte : « Vous aurez des voitures volantes ». Le message répondait à une discussion opposant les progrès rapides de l’intelligence artificielle au retard pris par les véhicules volants. Musk n’a précisé ni le nom du modèle concerné, ni de date de sortie.

Un lancement repoussé à quatre reprises

Le calendrier du Roadster accumule les reports depuis son dévoilement en 2017. Le lancement, initialement prévu pour 2020, a ensuite été reporté à 2022, puis 2023, puis 2024, sans qu’aucune commercialisation n’ait eu lieu à ce jour. Le directeur du design de Tesla, Franz von Holzhausen, a indiqué dans l’émission Jay Leno’s Garage que le modèle arriverait « très bientôt », sans avancer de calendrier précis.

Lors d’une interview accordée à l’animateur Joe Rogan l’an dernier, Musk avait déjà affirmé que l’entreprise approchait de la démonstration d’un prototype. Interrogé sur l’absence persistante de véhicules volants sur le marché, il avait répondu que l’investisseur Peter Thiel devrait pouvoir en acheter un s’il le souhaitait.

Des ventes en recul face à la concurrence chinoise

L’annonce intervient alors que Tesla traverse une période de ventes en baisse, dans un contexte de gamme vieillissante et d’image affectée depuis l’implication de Musk au sein de l’administration du président américain Donald Trump, via le Département de l’efficacité gouvernementale. Le constructeur a arrêté cette année la production de la Model S et de la Model X sans leur désigner de remplaçantes, laissant la Model Y comme unique SUV de la marque.

Sur le marché des véhicules électriques, le constructeur chinois BYD a dépassé Tesla en chiffre d’affaires dès 2024, avec 107,2 milliards de dollars de revenus contre 97,7 milliards pour l’entreprise américaine, selon des chiffres relayés par l’agence Bloomberg. Le premier Roadster, lancé en 2008, s’était écoulé à environ 2 450 exemplaires avant l’arrêt de sa production en 2012 — un volume que cette seconde génération devra largement dépasser si elle finit par être commercialisée.