Visa américain : les photos de passeport retouchées par IA ne seront pas acceptées

Les dossiers de demande de visa américain contenant une photo modifiée par intelligence artificielle seront désormais rejetés. Le Département d’État américain applique cette règle à l’ensemble de ses missions diplomatiques dans le monde, exigeant des clichés fidèles à l’apparence réelle du candidat.

Un rappel récent au Nigeria

La Mission américaine au Nigeria a récemment republié cette exigence sur son compte X officiel, dans un message accompagné d’un flyer explicatif. Le texte précise : « nous n’accepterons pas de photos qui sont modifiées ou filtrées ». Il ajoute que le cliché doit avoir été pris au cours des six derniers mois et permettre une identification immédiate par les agents de contrôle aux frontières.

Ce rappel ne constitue pas une mesure ciblant spécifiquement les candidats nigérians. Il s’agit d’une reformulation des directives déjà en vigueur au sein du Département d’État, valables pour tous les postulants à un visa américain, quelle que soit leur nationalité. Les autorités consulaires justifient cette insistance par l’essor des applications de retouche photo grand public, capables de lisser la peau, d’affiner les traits du visage ou de générer artificiellement un arrière-plan.

Ce que risquent les candidats

Une photo jugée non conforme n’entraîne pas nécessairement un rejet définitif du dossier. Les autorités évoquent plutôt un retard significatif dans le traitement de la demande, le temps que le candidat soumette un nouveau cliché respectant les normes exigées. Les agents des douanes et de la sécurité des transports s’appuient directement sur cette photographie pour vérifier l’identité des voyageurs à leur arrivée sur le territoire américain.

Les exigences techniques restent strictes : fond blanc ou blanc cassé, visage droit face à l’objectif, absence de lunettes et aucune retouche numérique, qu’il s’agisse d’un filtre beauté ou d’un outil de lissage automatique intégré aux smartphones récents.

Un contrôle renforcé par la reconnaissance faciale

Cette exigence s’explique en partie par le recours croissant des agences frontalières américaines à des systèmes de reconnaissance faciale automatisée. Ces technologies comparent en temps réel le visage du voyageur à sa photo officielle ; un écart trop important, provoqué par une retouche numérique, peut fausser cette vérification et compliquer le passage aux points de contrôle.

Les autorités américaines délivrent chaque année plusieurs millions de visas à travers le monde, et les erreurs liées aux documents d’identité figurent parmi les principales causes de retard dans le traitement des dossiers consulaires. Les candidats sont invités à consulter les spécifications complètes sur le site officiel travel.state.gov/photo avant de soumettre leur demande.