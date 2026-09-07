7-Octobre : le cabinet de Netanyahou dément un avertissement émirati révélé par Haaretz

Dix jours avant l’attaque du 7 octobre 2023, un appel téléphonique de 45 minutes aurait eu lieu entre les dirigeants des Émirats arabes unis et d’Israël. C’est ce que rapporte une enquête du quotidien Haaretz, publiée le 8 septembre 2026, selon laquelle le président émirati Mohammed ben Zayed aurait mis en garde le Premier ministre israélien Benjamin Nétanyahou contre une opération d’envergure planifiée par le Hamas.

Un message transmis par un intermédiaire palestinien

L’alerte trouverait son origine dans une fuite interne au mouvement islamiste. Selon l’enquête, qui s’appuie sur un livre à paraître intitulé « Kidnapped : 843 Days of Abandonment », un responsable du Fatah aurait été informé que Yahya Sinouar, chef du Hamas à Gaza, préparait un « séisme » contre Israël. Paniqué, il aurait transmis ce message à son adjoint, aujourd’hui conseiller de Mohammed ben Zayed, qui l’aurait à son tour relayé à Abou Dhabi. Le 15 septembre 2023, une première alerte similaire serait déjà parvenue à l’ancien chef du Shin Bet, Ronen Bar, qui en aurait informé Nétanyahou.

Une semaine plus tard, Mohammed ben Zayed aurait cherché à s’assurer que le message avait bien été reçu et aurait contacté Nétanyahou via une application sécurisée. Lors de leur échange téléphonique, il aurait insisté sur le caractère préoccupant des informations recueillies et exhorté son interlocuteur à prendre la menace au sérieux. Nétanyahou lui aurait répondu qu’« Israël était prêt à tout scénario » et que, selon son évaluation, le Hamas concentrait son attention sur la Cisjordanie.

Un avertissement resté au sommet de l’État

Selon Haaretz, cet échange n’aurait jamais été relayé aux principaux responsables sécuritaires israéliens. L’ancien chef d’état-major de Tsahal, Herzi Halevi, et Ronen Bar ont tous deux affirmé au quotidien n’avoir jamais eu connaissance de cet avertissement émirati. Une source proche du Shin Bet a indiqué que cette information aurait pu renforcer la crédibilité des premiers signaux déjà reçus concernant les intentions de Sinouar.

Le cabinet du Premier ministre dément

Le bureau de Nétanyahou a rejeté catégoriquement ces accusations. Dans une déclaration relayée par le Jerusalem Post, le cabinet du Premier ministre a qualifié ces révélations de « mensonge absolu« , affirmant que Nétanyahou n’a eu aucun échange avec le président émirati durant la période concernée et n’a reçu aucun avertissement de sa part.

Cette publication intervient alors que la commission d’enquête sur les failles sécuritaires ayant précédé le 7-Octobre reste un sujet politique sensible en Israël, Nétanyahou s’étant jusqu’ici opposé à la création d’une commission d’enquête officielle indépendante, réclamée par une large partie de l’opposition et des familles de victimes depuis près de trois ans.