À 13 ans, il décroche une admission en master à NYU avec un QI de 168

Joe Petraro-Hyppolite, 13 ans, a été accepté dans un programme de master de l’Université de New York (NYU), qu’il doit rejoindre à l’automne 2027 après l’obtention de son diplôme de premier cycle. Le jeune Américain, originaire de Long Island, poursuit actuellement ses études universitaires à la Louisiana State University (LSU).

Son parcours universitaire a commencé bien avant celui de la plupart des étudiants de son âge. À 10 ans, Joe Petraro-Hyppolite a obtenu 1 590 points sur 1 600 au SAT, le test standardisé utilisé pour l’admission dans de nombreuses universités américaines. Le College Board indique qu’un score de 1 590 se situe dans le 99e percentile ou au-dessus parmi les candidats de référence.

Un parcours scolaire accéléré

Le jeune homme a ensuite décroché son diplôme d’études secondaires à seulement 11 ans. Il poursuit aujourd’hui un cursus de premier cycle avec des étudiants nettement plus âgés que lui, après avoir déjà étudié à LSU. Selon CBS News New York, il prévoit d’achever ce cursus en mai 2027.

L’admission obtenue à NYU constituera la prochaine étape de son parcours. Son futur master portera sur le management sportif, tandis qu’il s’intéresse également à la kinésiologie et à la biologie, d’après ses déclarations rapportées par CBS News New York.

Joe affirme avoir un QI de 168. Interrogé sur ce chiffre par le journaliste de CBS News New York John Dias, il a répondu : « Je ne suis pas partial, mais oui, si vous le dites. » Le chiffre de 168 doit donc être présenté comme une donnée déclarée par l’adolescent et non comme une mesure vérifiée indépendamment par CBS.

Une admission avant même la fin de son premier cycle

L’entrée à NYU n’est pas immédiate. Joe doit d’abord terminer son diplôme universitaire prévu pour mai 2027. Il devrait ensuite commencer son programme de master à l’automne de la même année, à l’âge de 14 ans environ.

CBS News New York rappelle que l’âge moyen auquel les étudiants américains commencent un programme de master est de 33 ans. Le parcours de Joe intervient donc plusieurs décennies plus tôt que cette moyenne.

Le jeune étudiant reconnaît ressentir une certaine appréhension face à cette nouvelle étape, tout en se disant enthousiaste. « Qui ne le serait pas ? Mais je suis aussi enthousiaste, parce que de nouvelles portes s’ouvrent », a-t-il déclaré à CBS.

En dehors de ses études, Joe consacre aussi une partie de son temps au bénévolat. Il a récemment aidé des résidents d’une maison de retraite de Five Towns, sur Long Island, à regagner leur domicile.

À plus long terme, l’adolescent envisage une carrière dans la paléontologie. S’il suit le calendrier annoncé, il pourrait terminer son master à une période où de nombreux jeunes de son âge seront encore au début de leurs études universitaires.