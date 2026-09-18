L’opposant à Poutine Pavlo Sadokha retrouvé mort, une enquête ouverte au Portugal

Pavlo Sadokha, figure de la communauté ukrainienne au Portugal, est mort dimanche 13 septembre à Quarteira, dans l’Algarve, où il séjournait pour des raisons professionnelles. Le ministère public portugais a depuis ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de son décès.

Une enquête pour déterminer les circonstances du décès

Âgé de 56 ans, Pavlo Sadokha a été découvert sans vie dans une habitation où il était hébergé à Quarteira, selon le Jornal de Notícias cité par l’Observador. Les premières constatations effectuées par la GNR et les secours n’auraient fait apparaître aucun signe d’intervention criminelle.

Les circonstances précises de sa mort restent toutefois à établir. Le parquet portugais a ordonné des examens médico-légaux, dont une autopsie et des analyses toxicologiques. Aucune cause officielle du décès n’a encore été communiquée.

Les premières informations avaient évoqué l’hypothèse d’une mort naturelle. Le Diário de Notícias rapportait que Sadokha serait décédé de causes naturelles, sans que cette hypothèse ait été officiellement établie par une enquête médico-légale.

Une figure de la communauté ukrainienne

Né à Lviv, en Ukraine, Pavlo Sadokha vivait depuis plus de deux décennies au Portugal. Il dirigeait l’Association des Ukrainiens au Portugal et occupait également la fonction de vice-président du Congrès mondial ukrainien pour l’Europe du Sud.

Son engagement associatif s’était particulièrement renforcé après le début de l’agression russe contre l’Ukraine. Selon le Congrès mondial ukrainien, il avait participé à l’organisation de rassemblements de soutien à l’Ukraine, d’actions liées à l’Euromaïdan et d’initiatives destinées à soutenir les Ukrainiens installés au Portugal. Il avait également contribué à l’organisation de la Marche annuelle pour la paix à Lisbonne.

L’association des Ukrainiens au Portugal a salué la mémoire d’un responsable engagé depuis plusieurs années dans la défense des intérêts de la communauté ukrainienne et dans la promotion de son histoire et de sa culture.

Un décès qui intervient après des prises de position contre Moscou

Sadokha s’était aussi exprimé publiquement en faveur de l’Ukraine. La RTP rapporte que l’association qu’il dirigeait a souligné son opposition à la propagande russe et son engagement en faveur des intérêts ukrainiens.

Le décès de Sadokha intervient dans un contexte où plusieurs responsables ukrainiens et personnalités opposées à Moscou font l’objet d’une attention particulière en Europe. Cela ne permet toutefois pas, à ce stade, d’établir un lien entre sa mort et ses prises de position politiques. Les autorités portugaises doivent encore déterminer la cause du décès et les circonstances dans lesquelles il est survenu.