Ballon d’Or 2026 : le chiffre qui place Mbappé sous la menace de Harry Kane

Harry Kane apparaît comme le principal prétendant au Ballon d’Or 2026 dans le classement établi par le média américain, The Athletic, mais l’histoire récente du trophée rappelle qu’un favori peut encore être battu au moment du vote. L’attaquant anglais affiche surtout 73 buts avec le Bayern Munich et l’Angleterre sur l’exercice écoulé, contre 58 pour Kylian Mbappé.

La course reste donc ouverte avant la cérémonie prévue le 26 octobre à Londres. Les précédentes éditions ont montré que les statistiques individuelles ne suffisent pas toujours à déterminer le lauréat. En 2024, Rodri avait ainsi devancé Vinicius Jr., alors que le Brésilien était largement présenté comme le favori avant le verdict.

Rodri avait déjoué les pronostics en 2024

Le sacre de Rodri constitue l’un des précédents les plus récents. Le milieu espagnol avait terminé devant Vinicius Jr. et Jude Bellingham dans les votes, après avoir remporté la Premier League et l’Euro 2024 avec l’Espagne. Son profil avait également rompu avec une tendance forte du Ballon d’Or.

Avant lui, Fabio Cannavaro en 2006 et Luka Modric en 2018 avaient déjà remporté le trophée sans présenter le profil statistique d’un grand buteur. Ces précédents montrent que les projections réalisées avant la cérémonie ne garantissent pas l’identité du futur lauréat. Le classement de The Athletic place Kane en position favorable, mais il ne constitue pas le résultat officiel du vote.

Kane possède un avantage statistique sur Mbappé

L’Anglais dispose toutefois d’un argument difficile à ignorer. Il a terminé la saison 2025-2026 avec 73 buts en club et en sélection, tout en remportant plusieurs titres avec le Bayern Munich. Il a également inscrit six buts avec l’Angleterre durant la Coupe du monde 2026. Mbappé affiche de son côté 58 réalisations toutes compétitions confondues.

L’écart atteint donc 15 buts en faveur de Kane sur la période considérée. Le Français conserve toutefois un argument majeur avec son parcours au Mondial. Il a inscrit 10 buts avec les Bleus, ce qui lui a permis de terminer meilleur buteur de la compétition. Son impact sur le jeu proposé par La France a été indéniable.

Le vote pourrait encore changer la hiérarchie

Le classement publié par The Athletic intervient donc dans une course où plusieurs critères peuvent entrer en compte. Les performances en club, les résultats collectifs et l’impact durant la Coupe du monde pourraient peser dans les choix des jurés.

Kane possède une production offensive supérieure sur l’ensemble de la saison, tandis que Mbappé peut s’appuyer sur son rendement exceptionnel au Mondial. Le précédent de Rodri rappelle surtout qu’une hiérarchie établie avant la cérémonie peut encore évoluer. En 2024, Vinicius Jr. avait terminé deuxième malgré son statut de favori, tandis que le trophée revenait finalement à l’Espagnol. Le verdict sera rendu le 26 octobre à Londres, lors de la 70e cérémonie du Ballon d’Or.