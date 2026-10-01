Universités en Afrique : voici les 5 meilleures en 2027 selon Times Higher Education

Le Times Higher Education a livré son classement 2027 des meilleures universités du monde. Dans la liste apparaît la crème de la crème des universités africaines. Les trois établissements universitaires qui constituent le trio de tête sont tous d’Afrique du Sud. En Afrique, la nation arc-en-ciel est une référence absolue dans le secteur de l’éducation et de la recherche universitaire.

Le pays a su mettre en place un environnement optimal qui permet aux universités de naviguer dans la zone de l’excellence. Ainsi, dans le classement du Times Higher Education, ce sont les universités du Witwatersrand, du Cap et de Stellenbosch qui font figure de référence en Afrique. Elles disposent d’importantes ressources qui leur donnent la possibilité d’engager les meilleurs professeurs et experts afin de former l’élite.

Viser l’excellence

D’autres pays ne cessent de mobiliser des moyens pour propulser leurs universités dans le gotha africain et mondial. C’est le cas du Maroc, de l’Égypte, du Nigeria, du Ghana ou encore de la Côte d’Ivoire. Une université ne devient pas performante du jour au lendemain en un claquement de doigts. C’est un processus qui nécessite des investissements et de la vision. Il y a des paramètres qui plaident en faveur de l’Afrique du Sud.

En effet, Pretoria fait partie des puissances économiques continentales, ce qui lui donne une marge de manœuvre assez conséquente pour investir quantitativement et qualitativement dans ses universités. Mais cela n’explique pas tout. En effet, il faut aussi de la clairvoyance et du leadership chez les dirigeants afin de bâtir l’architecture idoine pour mettre en place des universités à même de challenger ce qui se fait de mieux dans le monde. Plusieurs nations africaines ont compris cela et elles se sont engagées dans cette voie.

Top 5 des meilleurs universités en Afrique selon Times Higher Education