Ballon d’or 2026 : Vozinha peut-il devancer Courtois, Martínez pour le titre de meilleur gardien ?

Vozinha fait partie des dix gardiens nommés pour le Trophée Yachine 2026, après avoir marqué la Coupe du monde avec le Cap-Vert. À 40 ans, le portier cap-verdien est en concurrence avec des références comme Thibaut Courtois, Emiliano Martínez, Yassine Bonou ou David Raya pour le titre de meilleur gardien de l’année.



Sa nomination récompense avant tout son parcours au Mondial. Pour sa première participation à la compétition, le Cap-Vert a atteint les huitièmes de finale avant de s’incliner face à l’Argentine. Vozinha a été particulièrement sollicité durant cette campagne et s’est distingué par ses réflexes, ses arrêts sur sa ligne et son calme face à des adversaires de premier plan. Reste à savoir si ces performances suffiront à lui permettre de devancer des concurrents qui disposent d’un bilan plus consistant en club.

Des qualités qui ont porté Vozinha au Mondial

Vozinha possède d’abord une qualité essentielle pour un gardien : sa capacité à intervenir dans les moments décisifs. Lorsque son équipe subit, il peut multiplier les arrêts et maintenir le score à portée de son équipe. Sa prestation contre l’Espagne a particulièrement renforcé cette réputation. Son expérience constitue également un atout. International cap-verdien depuis 2012, il connaît les rencontres à forte pression et a accumulé les compétitions internationales avec sa sélection.

Cette expérience lui permet de conserver son sang-froid dans des situations où une erreur peut rapidement coûter un but. Son parcours apporte aussi un élément de comparaison intéressant. Contrairement à plusieurs candidats au Yachine, Vozinha n’évolue pas dans un club habitué aux grandes soirées européennes. Il a disputé la saison 2025-2026 avec le GD Chaves, au Portugal, avant de rejoindre Colo-Colo au Chili.

Un Mondial qui peut peser face aux favoris

Le principal argument de Vozinha est donc son impact avec le Cap-Vert. Le règlement du Trophée Yachine accorde une place importante aux performances individuelles et au caractère décisif du gardien. La Coupe du monde, qui entrait dans la période évaluée pour cette édition, peut ainsi peser dans le vote. Cette donnée peut permettre au Cap-Verdien de réduire l’écart avec des candidats comme Courtois ou Martínez.

Ces derniers disposent cependant d’avantages importants grâce à leurs performances en club et à leur exposition au plus haut niveau européen. Matveï Safonov, vainqueur de la Ligue des champions avec le PSG, Unai Simón, champion du monde, Bounou, Raya ou encore Gregor Kobel présentent eux aussi des dossiers solides. Le gardien du Paris Saint-Germain bénéficie du sacre européen de son équipe, tandis que plusieurs autres candidats ont accumulé davantage de matches et de clean sheets dans des championnats de premier plan.

Vozinha peut-il réellement les devancer ?

Sur le seul bilan de la saison, Vozinha ne part pas avec le statut de favori. Ses performances en club sont moins impressionnantes que celles de plusieurs concurrents et son exposition internationale avant le Mondial était limitée par rapport à celle des gardiens des grands clubs européens. Mais le Cap-Verdien possède une carte que ses principaux rivaux ne peuvent pas tous jouer de la même manière : il a été l’un des gardiens les plus marquants de la Coupe du monde 2026 et a accompagné son pays jusqu’aux huitièmes de finale pour une première historique.

Son élection dépendra donc du poids accordé à cette compétition dans le vote. Si les jurés privilégient la régularité sur l’ensemble de la saison, Courtois, Martínez, Safonov ou Raya semblent mieux armés. Si l’impact individuel et les performances décisives au Mondial prennent une place déterminante, Vozinha peut en revanche s’inviter dans la lutte. Sa nomination est crédible, mais le devancement des principaux favoris resterait un exploit compte tenu de l’écart entre leurs saisons en club.