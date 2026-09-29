Ballon d’Or : Kylian Mbappé pourrait profiter de la dispersion des voix au Barça

À moins d’un mois de la cérémonie du Ballon d’Or, prévue le 26 octobre à Londres, les spéculations vont bon train. Pour beaucoup, Kylian Mbappé est l’un des principaux candidats au titre suprême, qui viendra récompenser la saison 2025-2026. Pour rappel, le joueur français n’a remporté aucun titre, mais a été sacré meilleur buteur de LaLiga et est aussi devenu le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde.

Et selon une analyse du journaliste espagnol Tomás Roncero dans l’émission El Larguero de la Cadena SER, il pourrait surtout valoir son éventuel sacre, à la dispersion des voix autour des joueurs du FC Barcelone. En effet, ils sont plusieurs à prétendre au trophée, comme Rodri et surtout, Lamine Yamal, champion du monde.

Mbappé, en campagne pour le Ballon d’Or

Kylian Mbappé mène actuellement une campagne médiatique très intense pour défendre sa candidature. L’attaquant français a notamment accordé un entretien à France Football il y a quelques semaines. Un entretien qui aura fait couler beaucoup d’encre. Il y avait évoqué sa concurrence avec Ousmane Dembélé, tout en revenant sur leurs parcours respectifs. Une comparaison qui n’avait pas beaucoup plu au principal concerné, qui s’était fendu de quelques publications sur les réseaux sociaux.

Mais attention, Mbappé pourrait souffrir du même problème que rencontrerait les Barcelonais. Toujours selon Roncero, les voix favorables au club madrilène pourraient elles aussi être réparties entre plusieurs joueurs. Vinicius Junior, Jude Bellingham et Dani Carvajal sont cités parmi les candidats susceptibles de se concurrencer. Résultat, Mbappé pourrait bien se retrouver sans rien.

Qui sont les autres joueurs susceptibles de l’emporter ?

Outre les joueurs évoqués, Harry Kane figure également parmi les favoris. Le britannique a réalisé une saison exceptionnelle avec le Bayern Munich. Ousmane Dembélé, Kvicha Kvaratskhelia ou Fabian Ruiz sont eux aussi de sérieux prétendants, l’espagnol ayant remporté la Ligue des champions et la Coupe du monde.