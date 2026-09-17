Bénin : à Aplahoué, Houngbédji détaille les nouvelles mesures sociales

Les nouvelles mesures sociales du gouvernement ont été expliquées aux populations du Couffo mercredi 16 septembre 2026 à Aplahoué. Le ministre porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, a présenté plusieurs dispositifs concernant l’école, l’enseignement supérieur, les personnes handicapées et les agriculteurs.

Cette rencontre intervient dans le cadre de la tournée d’explication des décisions prises par l’exécutif dirigé par le président Romuald Wadagni. Les échanges ont aussi permis aux participants d’interroger directement le ministre sur plusieurs sujets liés aux politiques publiques.

Le PNASI et la scolarisation des filles

Le Programme national d’alimentation scolaire intégré (PNASI) figurait parmi les mesures présentées à Aplahoué. Le dispositif doit poursuivre son extension afin d’augmenter l’accès des écoliers aux repas scolaires.

Les données officielles indiquent que le PNASI est passé d’un taux de couverture de 31 % en 2017 à 75 % en 2022. Le gouvernement avait fixé l’objectif d’une couverture de 100 % des écoles primaires publiques à l’horizon 2026.

Houngbédji a aussi évoqué la gratuité de la scolarité des filles dans l’enseignement secondaire public. Cette mesure est prévue pour l’année scolaire 2026-2027 sur l’ensemble du territoire. Le Conseil des ministres avait officialisé cette disposition en juin 2026.

Des mesures annoncées pour les étudiants handicapés

La prise en charge des personnes handicapées a occupé une place importante dans les échanges. Selon les explications données lors de la rencontre, 1 000 enfants en situation de handicap devraient recevoir chaque année des équipements adaptés.

Les étudiants présentant un handicap sévère devraient aussi pouvoir bénéficier de bourses universitaires. Le dispositif prévoit également un accompagnement destiné aux jeunes concernés afin de les aider à développer des activités génératrices de revenus.

Ces annonces interviennent alors que la rentrée scolaire et universitaire 2026-2027 comporte un ensemble de mesures sociales évaluées par le gouvernement à près de 30 milliards de FCFA. Le paquet annoncé couvre l’alimentation scolaire, les bourses, le transport universitaire, la restauration, les infrastructures, le logement, la santé et l’inclusion.

Pour les étudiants, le gouvernement prévoit aussi une revalorisation des bourses et allocations. D’après les explications fournies à Aplahoué, les montants destinés aux filières techniques et scientifiques pourraient augmenter jusqu’à 49 %. Le parc de transport universitaire doit également être renforcé avec 63 nouveaux bus.

Les agriculteurs et les urgences hospitalières évoqués

La situation des producteurs agricoles a aussi été abordée. Les mesures présentées prévoient leur accès à l’assurance maladie et à un mécanisme d’épargne retraite. Le gouvernement entend également agir sur leur pouvoir d’achat à travers différentes mesures de soutien.

Les urgences vitales dans les hôpitaux ont enfin fait l’objet d’échanges. Le ministre a appelé les bénéficiaires des soins à s’acquitter des frais qui leur reviennent, afin de contribuer au renouvellement des médicaments et autres intrants nécessaires à la prise en charge des patients.

La séance s’est achevée après une série de questions-réponses entre le ministre porte-parole et les habitants du Couffo. Cette rencontre intervient quelques jours après le lancement officiel de la rentrée scolaire 2026-2027, alors que le gouvernement poursuit la présentation de son paquet de mesures sociales aux populations.