Real Madrid peut-il encore gagner la Liga ? La réponse énigmatique de Mourinho

Le Real Madrid occupe désormais la quatrième place de Liga, à six points du FC Barcelone, après sa défaite 2-1 face à l’Atlético Madrid dimanche. José Mourinho a répondu par une phrase conditionnelle lorsqu’on lui a demandé si son équipe pouvait encore viser le titre cette saison.

Une exclusion qui a fait basculer le derby

Réduit à dix après le carton rouge infligé à son défenseur Dean Huijsen peu après la reprise, le Real n’a pas résisté à la pression de l’Atlético, qui grimpe à la deuxième place du classement grâce à ce succès. Le banc madrilène a également pointé du doigt deux fautes commises en première période par Cristian Romero et Kang-in Lee sur Jude Bellingham et Federico Valverde, qu’il jugeait dignes de sanctions plus lourdes.

Une conférence de presse centrée sur l’arbitrage

Mourinho s’est présenté devant les journalistes avec des photos imprimées des actions litigieuses, ciblant directement l’arbitre de la rencontre Miguel Angel Ortiz. Selon des propos rapportés par l’AFP, l’entraîneur portugais l’a décrit comme « un pauvre arbitre de 41 ans qui n’a pas le niveau international ». Il a aussi mis en cause le délégué au VAR de la rencontre, lui reprochant un passif défavorable au club dans l’utilisation de l’assistance vidéo lors de précédents matchs.

C’est dans ce cadre que Mourinho a livré sa réponse sur les chances de titre de son équipe cette saison. Il a estimé que « même si on nous laisse en paix, et tranquilles, si on nous laisse rivaliser d’égal à égal, avec des circonstances similaires, il nous manque beaucoup de choses« , une phrase qui laisse planer le doute sur la confiance réelle du coach quant à la course au titre.

Un différend ancien entre le club et les instances arbitrales

Le désaccord entre le Real Madrid et l’arbitrage espagnol ne date pas de ce derby. Début 2025 déjà, la direction du club avait officiellement contesté auprès de la fédération espagnole la manière dont les arbitres étaient désignés et encadrés pour ses matchs, dénonçant un système jugé partial à son égard. Cette nouvelle sortie médiatique s’ajoute donc à une série de tensions récurrentes entre le club et le Comité technique des arbitres.

Sur le plan comptable, cette défaite constitue le deuxième revers du Real en Liga cette saison. Le club, sacré champion d’Espagne la saison passée, se retrouve désormais distancé par deux rivaux directs à un stade encore précoce du championnat. La prochaine journée de Liga permettra de mesurer si l’équipe parvient à refaire son retard sur le leader barcelonais.