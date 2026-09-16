Bénin : Agonkan ouvre de nouveaux chantiers militaires avec l’Italie

Le Bénin et l’Italie veulent élargir leur coopération dans le domaine de la défense. Le ministre délégué chargé de la Défense nationale, Gildas Agonkan, a reçu lundi 15 septembre 2026 à Cotonou le nouvel ambassadeur italien, Roberto Mengoni, pour examiner les perspectives de ce partenariat.

La rencontre, organisée à l’occasion de la prise de fonction du diplomate, a dépassé le cadre protocolaire. Les discussions ont porté sur les moyens de renforcer les relations militaires entre les deux pays et d’ouvrir de nouveaux axes de collaboration.

La formation militaire appelée à être élargie

La coopération militaire entre Cotonou et Rome comporte déjà un volet consacré à la formation. Le ministre béninois souhaite désormais que le partenariat couvre d’autres besoins des Forces armées béninoises.

Selon les informations rapportées à l’issue de l’audience, Gildas Agonkan a souhaité une intensification des échanges avec l’Italie, en tenant compte de l’évolution des besoins des forces de défense. L’objectif serait d’identifier des domaines encore peu exploités et de renforcer les possibilités d’appui et de partage d’expériences.

Roberto Mengoni a, pour sa part, confirmé la disponibilité de l’Italie à accompagner le Bénin dans ses efforts de défense et de protection du territoire. Le diplomate s’est également dit disposé à travailler avec la partie béninoise à la mise en place d’un partenariat militaire plus dynamique.

Cette ouverture intervient alors que le Bénin multiplie les échanges avec différents partenaires militaires. Le 15 septembre, le même ministre avait reçu une délégation de la Garde nationale du Dakota du Nord. Cette coopération couvre la formation, les exercices, les échanges d’expériences, le soutien en équipements et l’appui aux opérations de maintien de la paix.

Un partenariat à adapter aux enjeux sécuritaires

Les discussions avec l’ambassadeur italien interviennent aussi dans une période où le renforcement des capacités militaires constitue une priorité pour Cotonou. En juillet 2026, le gouvernement béninois rappelait encore l’importance de la formation militaire à travers les résultats de la 22e promotion du stage préparatoire au Diplôme d’État-Major. Cette promotion réunissait 26 auditeurs issus de sept pays et avait enregistré un taux de réussite de 96,15 %.

À l’échelle européenne, le Bénin bénéficie déjà d’un soutien dans le secteur de la défense. En 2024, le Conseil de l’Union européenne avait adopté trois mesures d’assistance au profit des Forces armées béninoises, pour un montant cumulé de 35 millions d’euros. Ces mesures portaient sur les équipements, la formation, les capacités médicales, l’évacuation sanitaire et les moyens de surveillance.

Avec l’arrivée de Roberto Mengoni, le Bénin souhaite donc donner une dimension plus large à sa coopération militaire avec l’Italie. Les prochains échanges devront permettre de préciser les secteurs susceptibles de faire l’objet de nouvelles actions communes.