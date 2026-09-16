Bénin : déchets sur les RNIE 1, 2 et marchés, Koty accorde 96 heures pour les évacuer

Les usagers des routes et des marchés d’Abomey-Calavi disposent de 96 heures pour retirer les déchets déposés sur les espaces publics. La mesure figure dans un communiqué signé le 15 septembre 2026 par le maire Nathanaël Koty.

Le délai concerne les riverains des Routes nationales inter-États (RNIE) 1 et 2, les commerçants installés autour des marchés ainsi que l’ensemble des usagers concernés. La mairie annonce des opérations d’enlèvement d’office après l’expiration du délai.

Les dépôts sauvages visés

La commune dit avoir constaté la présence d’ordures ménagères et d’autres déchets le long des voies publiques et aux abords des marchés. Certains dépôts empiéteraient sur la chaussée et obstrueraient des caniveaux ainsi que des ouvrages destinés à l’évacuation des eaux pluviales.

Dans son communiqué, la mairie demande aux personnes concernées de libérer les abords des routes et des marchés de tout dépôt d’ordures et d’encombrants. Les caniveaux devront également être dégagés.

Les déchets devront désormais être déposés dans les poubelles publiques prévues à cet effet. La municipalité invite aussi les riverains et les responsables des marchés à coopérer avec les équipes chargées de l’enlèvement quotidien, en lien avec la Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité (SGDS SA).

La SGDS dispose effectivement d’un dispositif de collecte et de salubrité couvrant Abomey-Calavi. Ses interventions comprennent l’entretien des voies et espaces publics, le curage des ouvrages d’assainissement et la lutte contre les dépotoirs sauvages.

Des opérations d’office après 96 heures

Le délai fixé par la mairie court à compter de la diffusion du communiqué. Une fois les 96 heures écoulées, les services municipaux pourront procéder au dégagement et à l’enlèvement des déchets laissés sur les espaces concernés.

Ces interventions seront menées en collaboration avec les forces de l’ordre, précise la mairie. Le communiqué indique aussi que les personnes concernées restent exposées aux sanctions prévues par les textes en vigueur en matière d’hygiène et de salubrité publique. La mairie demande donc aux occupants des abords des voies et des marchés de prendre les dispositions nécessaires avant l’échéance annoncée.

La SGDS déjà mobilisée à Abomey-Calavi

Cette opération municipale intervient alors que la gestion des déchets constitue déjà une mission structurée dans la commune. La SGDS indique assurer la collecte des déchets et des actions de salubrité dans les principales villes du Grand Nokoué, dont Abomey-Calavi. Son dispositif prévoit la précollecte, la collecte, le transport et le traitement des déchets, ainsi que des interventions contre les dépotoirs sauvages.

La société avait aussi organisé en mai 2024 une opération de salubrité au marché de Kpota, à Abomey-Calavi, avec l’enlèvement des déchets autour du marché et la destruction de points noirs. La nouvelle consigne municipale cible cette fois les abords des RNIE 1 et 2 ainsi que les espaces marchands. À l’issue du délai de 96 heures, les dépôts qui n’auront pas été retirés pourront donc faire l’objet d’un enlèvement d’office.