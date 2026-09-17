Bénin : le général américain Mitchell Johnson échange avec Djibril Mama Cissé sur la sécurité

Le partenariat sécuritaire entre le Bénin et la Garde nationale du Dakota du Nord a été abordé mardi 15 septembre 2026 à Cotonou, lors d’une rencontre entre le général de brigade Mitchell Johnson et Djibril Mama Cissé. La délégation américaine a présenté plusieurs pistes de coopération au ministre délégué chargé de l’Intérieur et de la Sécurité publique.

Cette audience intervient dans le prolongement d’une coopération déjà engagée entre les deux parties. En septembre 2025, Mitchell Johnson, alors commandant de la Garde nationale du Dakota du Nord, avait effectué une visite de travail à la caserne militaire de Dessa, à Allada. Les échanges avaient porté sur la formation militaire, la lutte contre les engins explosifs improvisés et l’assistance aux victimes de catastrophes naturelles.

De nouvelles pistes de coopération présentées

Selon le compte rendu du cabinet du ministre, la délégation américaine a exposé les domaines dans lesquels les deux institutions pourraient renforcer leur collaboration. Les discussions ont aussi porté sur le partenariat existant avec l’Agence béninoise de Protection civile et sur de nouveaux projets d’appui dans plusieurs secteurs d’intérêt commun.

Djibril Mama Cissé a exprimé sa satisfaction concernant la coopération entre son département et la Garde nationale du Dakota du Nord. Cette collaboration s’ajoute aux autres partenariats développés par le ministère sur les questions de sécurité et de protection civile.

Depuis sa prise de fonction en mai 2026, le ministre a engagé plusieurs activités consacrées aux acteurs de la sécurité publique. En juin, il avait effectué une tournée auprès de la Police républicaine et de l’Agence béninoise de Protection civile afin de s’informer des conditions de travail et des besoins des personnels.

Plan International présente sa nouvelle stratégie

La même journée, le ministre a reçu une délégation de Plan International Bénin, conduite par sa représentante résidente, Bernadette Fongbé. Les échanges ont porté sur la nouvelle stratégie quinquennale de l’organisation, son partenariat avec l’Agence béninoise de Protection civile et son dossier d’éligibilité au Fonds de gestion des catastrophes.

Les deux parties ont également évoqué plusieurs possibilités de collaboration. La mise en place d’un groupe de travail devrait permettre de poursuivre les discussions et d’avancer sur les projets identifiés.

Akpro-Missérété sollicite un appui sécuritaire

Le maire d’Akpro-Missérété, Joseph Hounkanrin, a également été reçu avec une délégation du Conseil de supervision. La commune a présenté plusieurs préoccupations liées à la sécurité et à la protection civile.

La délégation municipale a demandé un accompagnement pour renforcer le dispositif de la Police républicaine et améliorer la coordination entre l’administration territoriale, les forces de défense et de sécurité et les autorités locales. La sensibilisation des populations sur la drogue, la cybercriminalité et le Code de la route figure aussi parmi les sujets abordés.

Ces trois audiences interviennent alors que le ministère multiplie les échanges avec ses partenaires institutionnels et techniques. Début septembre, Djibril Mama Cissé avait déjà reçu une délégation de la Commission de l’Union africaine ainsi que des représentants de la Fondation Hanns Seidel pour discuter de sécurité, de coopération et de gouvernance.