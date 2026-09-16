Bénin : les Guépards face à Messi après leurs deux matches de CAN

Le Bénin affrontera l’Argentine le 6 octobre 2026 au stade Monumental de Buenos Aires, avec Lionel Messi annoncé pour cette rencontre. L’Association argentine de football a confirmé la présence du capitaine dans le groupe retenu pour ce match qui doit marquer sa dernière apparition avec l’Albiceleste.

Avant ce déplacement en Amérique du Sud, les Guépards auront deux rencontres officielles à disputer. Ils seront opposés au Burkina Faso le 25 septembre dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2027, puis à la Mauritanie quatre jours plus tard. Cette deuxième affiche est annoncée à Abidjan, au stade Félix-Houphouët-Boigny.

Trois matches en onze jours

La série commencera donc le 25 septembre avec le déplacement au Burkina Faso. Les deux sélections doivent lancer leur campagne de qualification pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations.

Le Bénin enchaînera le 29 septembre contre la Mauritanie. Cette rencontre précédera de quelques jours le voyage vers Buenos Aires. Le calendrier placé entre la fin septembre et le début octobre imposera ainsi trois sorties internationales en onze jours aux hommes de Gernot Rohr.

L’affiche contre l’Argentine constituera un changement de dimension. La rencontre est programmée au Monumental, l’enceinte de River Plate, qui peut accueillir plus de 80 000 spectateurs. L’Argentine doit également recevoir la Bolivie le 30 septembre puis le Burkina Faso le 3 octobre, avant de terminer sa série contre le Bénin.

Messi attendu pour son dernier match international

La présence de Lionel Messi donnera une portée particulière au rendez-vous. Le joueur de 39 ans avait annoncé sa retraite internationale le 31 août après la finale de la Coupe du monde 2026 perdue par l’Argentine face à l’Espagne.

La Fédération argentine a finalement décidé de l’inviter pour une dernière apparition sous le maillot national. Selon la FIFA, Messi compte 207 sélections et 125 buts avec l’Argentine. Il avait également conduit l’Albiceleste au sacre mondial en 2022 au Qatar.

L’annonce de sa convocation a été faite par l’AFA le 15 septembre. Messi ne doit toutefois participer qu’au dernier des trois matches prévus par l’Argentine, celui contre le Bénin le 6 octobre. Rodrigo De Paul et Giovani Lo Celso sont également annoncés pour cette seule rencontre.

Une première confrontation entre les deux sélections

Cette rencontre aura aussi une portée sportive pour les Guépards. Selon les informations disponibles, elle constituera la première confrontation de l’équipe nationale A béninoise avec l’Argentine.

L’adversaire sud-américain sort d’une Coupe du monde 2026 conclue par une finale face à l’Espagne. L’Argentine s’était inclinée 1-0 après prolongation le 19 juillet. Messi avait terminé le tournoi avec huit buts et quatre passes décisives, selon la FIFA.

Pour le Bénin, le rendez-vous du Monumental interviendra donc après deux matches des éliminatoires de la CAN 2027. Les Guépards auront d’abord à négocier leurs rencontres contre le Burkina Faso et la Mauritanie avant de se mesurer à l’Argentine.