Bénin : Les inscriptions au concours d’entrée dans les lycées techniques agricoles pour 2026 ouvertes

Les ministères en charge de l’enseignement secondaire et de l’enseignement supérieur viennent de lancer officiellement le concours d’entrée en première année (Niveau II) des lycées techniques agricoles (LTA). Les candidats ont du mardi 15 au lundi 21 septembre 2026 à 17 h 30 pour déposer leurs dossiers dans les directions départementales de l’enseignement secondaire (DDES).

Ce concours est ouvert aux jeunes béninois des deux sexes âgés de 14 à 20 ans au 31 décembre 2026. Les postulants doivent être titulaires du Bepc, du Beat (Brevet d’Études Agricoles Tropicales) ou d’un diplôme équivalent.

Le dossier comprend une fiche d’inscription à retirer auprès des DDES, une photocopie de l’acte de naissance, un récépissé de versement des droits d’inscription fixés à 1 500 FCFA, à payer obligatoirement au Trésor Public.

Les compositions se dérouleront le lundi 05 octobre 2026. Les candidats composeront en Communication écrite (coef. 2) ainsi qu’en Mathématiques (coef. 3). Les titulaires du Bepc présenteront également une épreuve de SVT (coef. 2), tandis que les titulaires du Beat passeront une épreuve de spécialité (coef. 2).

Douze centres sont retenus à travers le pays pour accueillir les candidats, parmi lesquels le LTP Coulibaly (Littoral), le LTA de Natitingou (Atacora), l’EFMS de Parakou (Borgou) ou encore le LTP de Porto-Novo (Ouémé).