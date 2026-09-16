Bénin : l’Odem sollicite la Haac pour assainir le secteur des médias

La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (Haac) et l’Observatoire de la Déontologie et de l’Éthique dans les Médias (Odem) veulent renforcer leur coopération sur les pratiques professionnelles dans les médias. Les deux institutions ont abordé cette question lors d’une audience accordée le 15 septembre 2026 à Cotonou par le président de la Haac, Édouard Loko, au bureau de la 10ᵉ mandature de l’Odem.

Conduite par son président, Tanguy Agoï, la délégation de l’Odem a présenté ses priorités et plusieurs projets prévus pour les trois années de mandat. La rencontre devait aussi permettre aux nouveaux responsables de recueillir les orientations du président de la Haac, ancien dirigeant de l’Odem.

L’assainissement des médias parmi les priorités

La coopération envisagée porte en particulier sur l’assainissement du secteur. Tanguy Agoï a indiqué que l’Odem souhaitait mettre son expertise au service de certains chantiers conduits avec la Haac.

« Nous pouvons lui donner la main sur un certain nombre de chantiers, par exemple l’assainissement de la corporation », a déclaré le président de l’Odem à l’issue de l’audience, selon les propos rapportés par La Nation.

L’Odem, instance d’autorégulation de la presse béninoise, intervient sur les questions d’éthique et de déontologie. Sa 10ᵉ mandature a été installée en juillet 2026, avec Tanguy Agoï à sa tête. Les membres de cette nouvelle équipe ont ensuite présenté une feuille de route articulée autour de trois axes : renforcer l’autorité de l’institution, améliorer la crédibilité des médias et assurer sa pérennité.

Le numérique complique la régulation des pratiques

Les discussions avec la Haac interviennent alors que la diffusion de l’information s’est largement étendue aux plateformes numériques. Pour l’Odem, cette évolution multiplie les espaces de production et les acteurs concernés par les règles professionnelles.

Tanguy Agoï estime que cette transformation oblige les institutions chargées de la régulation et de l’autorégulation à renforcer leur coordination. Il a également évoqué la progression du nombre d’acteurs dans le secteur, qui rendrait plus difficile le suivi des pratiques professionnelles.

La Haac travaille elle aussi sur l’adaptation de ses mécanismes aux médias numériques. En mars 2026, elle avait organisé une formation destinée aux promoteurs de médias en ligne sur leurs responsabilités pendant la période électorale. Les travaux avaient porté sur la fiabilité de l’information, le respect des règles professionnelles et la lutte contre la désinformation et les discours de haine.

Des projets soumis à la Haac

Au cours de l’audience, l’Odem a également remis à la Haac plusieurs documents de travail concernant les actions envisagées durant son mandat. Leur mise en œuvre nécessitera des moyens et une implication de différents acteurs du secteur, selon le président de l’Observatoire.

La nouvelle équipe souhaite donc poursuivre les échanges avec la Haac afin de déterminer les modalités d’un accompagnement. L’objectif affiché porte sur le renforcement de l’autorégulation et l’amélioration des pratiques professionnelles dans les médias.

La Haac, de son côté, poursuit ses propres chantiers de modernisation. Lors de sa première session ordinaire de 2026, l’institution avait annoncé le développement de solutions technologiques destinées à renforcer la veille et le suivi des médias en ligne et des plateformes numériques.