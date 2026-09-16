Bénin : maïs, riz et tomate moins chers sur les marchés en août 2026

Le prix de plusieurs denrées alimentaires a baissé au Bénin en août 2026. Le maïs, le riz et la tomate ont enregistré des replis, selon le bulletin mensuel du Système d’information sur les marchés agricoles (Sim-Agricole) du ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche.

Cette évolution intervient alors que l’Institut national de la statistique et de la démographie (INStaD) a également enregistré une baisse de 0,3 % du niveau général des prix à la consommation en août. Le recul concerne aussi les produits alimentaires et boissons non alcoolisées.

Le maïs tombe à 138 F CFA le kilogramme

Le maïs affiche le recul le plus marqué parmi les principales céréales suivies. Son prix moyen est descendu à 138 F CFA le kilogramme en août, soit 7 % de moins qu’en juillet. Sur un an, la baisse atteint 25 % et s’élève à 38 % par rapport à la moyenne des cinq dernières années.

Le bulletin de la Cellule technique de suivi et d’appui à la gestion de la sécurité alimentaire (Ct-Sagsa) relie cette évolution à une disponibilité importante des stocks et à une demande extérieure limitée. La redevance à l’exportation maintenue à 100 F CFA par kilogramme contribuerait aussi à ralentir les sorties vers les pays voisins.

La baisse varie selon les circuits. Elle atteint 8 % sur les marchés de producteurs et de regroupement, contre 1 % sur les marchés de consommation. Les marchés frontaliers affichent, à l’inverse, une progression de 4 %.

À l’échelle régionale, le prix moyen relevé au Bénin reste inférieur aux niveaux indiqués pour le Burkina Faso, à 180 F CFA le kilogramme, et le Niger, à 223 F CFA.

Riz et tomate suivent une trajectoire baissière

Le riz local s’est vendu en moyenne à 485 F CFA le kilogramme, en baisse de 1 % sur un mois. Sur douze mois, le recul atteint 10 %. Le riz importé est passé à 521 F CFA, soit une diminution de 2 % sur un mois et de 12 % sur un an.

Le bulletin attribue cette évolution, entre autres facteurs, à la reprise des exportations indiennes de riz depuis 2024. La détente observée sur le marché béninois rejoint les tendances relevées sur les prix à la consommation en août.

La tomate fraîche a enregistré un recul plus prononcé. Son prix moyen a diminué de 22 % pour atteindre 494 F CFA le kilogramme. Les données hebdomadaires de l’INStaD font aussi apparaître une baisse de la tomate dans les principales villes suivies durant les différentes semaines d’août, en lien avec la disponibilité de la production locale.

L’igname, le soja et le niébé repartent à la hausse

La baisse des prix ne concerne pas toutes les denrées. L’igname à piler a atteint 506 F CFA le kilogramme, en hausse de 8 % sur un mois. Le bulletin rapproche cette progression de l’augmentation de la demande liée à la fête de l’igname célébrée le 15 août.

Le soja a progressé de 3 %, à 382 F CFA le kilogramme, tandis que le niébé a augmenté de 5 % sur les marchés de consommation. Face à ces mouvements contrastés, le Sim-Agricole préconise une augmentation de la production nationale, une amélioration de l’écoulement des surplus et un renforcement du suivi des marchés et des flux commerciaux.