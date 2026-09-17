Bénin : Rabby Slo apparaît vivant dans une vidéo après les rumeurs de décès

Rabby Slo apparaît vivant dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, quelques jours après les informations annonçant à tort sa mort. Allongé sur un lit, l’artiste béninois est accompagné d’une femme qui lui adresse des paroles de soutien et de réconfort.

« Nous traversons cette épreuve ensemble. Sache simplement que nous traversons cette période ensemble. Ne t’inquiète pas mon amour, tout ira bien », lui dit-elle dans la séquence. Ces paroles accompagnent les images de l’artiste, présenté vivant malgré les rumeurs qui ont circulé sur son état de santé.

La vidéo apporte ainsi un nouvel élément sur la situation de Rabby Slo, alors que son décès avait été annoncé sur la toile. Dans une déclaration attribuée à l’artiste, celui-ci affirme également avoir repris connaissance après une période de coma.

Une vidéo qui montre l’artiste toujours en vie

Sur les images, Rabby Slo reste allongé sur son lit. La personne présente à ses côtés lui témoigne son affection et l’encourage à traverser cette période difficile. Son message insiste sur la nécessité de rester soudé face à l’épreuve.

La diffusion de cette vidéo intervient après plusieurs jours de confusion autour de l’état de santé du chanteur. Des publications sur les réseaux sociaux avaient annoncé son décès, avant que cette information ne soit démentie.

Dans une déclaration relayée après ces rumeurs, l’artiste affirme : « Je ne suis pas mort. Je suis toujours en vie. Je suis sorti du coma et je suis désormais hors de danger. » Il demande à son public de lui accorder du temps pour poursuivre sa guérison et indique vouloir prendre lui-même la parole lorsqu’il sera prêt à revenir sur ce qu’il a vécu.

Son entourage encadre les communications

La direction de Rabby Slo a également réagi à la circulation de différentes informations sur sa situation. Dans un communiqué, elle précise qu’aucun membre du personnel, de la famille ou de l’entourage de l’artiste n’a été autorisé à accorder une interview ou à parler officiellement en son nom.

La direction désigne Jordan Léeekô, membre officiel de l’équipe et manager de Rabby Slo, comme seul porte-parole habilité à communiquer officiellement sur la situation de l’artiste.

Rabby Slo annonce pour sa part vouloir partager progressivement des nouvelles de sa convalescence avec son public. Il prévoit de publier environ deux fois par semaine sur son canal WhatsApp privé, où il souhaite montrer les différentes étapes de son rétablissement. La séquence diffusée sur les réseaux sociaux constitue ainsi l’une des premières images récentes de l’artiste depuis les rumeurs annonçant sa disparition.